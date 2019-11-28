Украина нашла способ остановить Коломойского

Украина нашла оригинальный способ остановить Коломойского

Все акции украинского Приватбанка переданы из Минфина Украины в правительство, так что даже в случае победы в суде его бывший владелец, олигарх Игорь Коломойский , не получит свою собственность обратно. На это обратило внимание украинское издание «Финансовый клуб».

Приватбанк национализировали в конце 2016 года в связи с тяжелым финансовым положением. Также государство в судебном порядке потребовало от бывших владельцев вернуть выведенные активы и погасить невыполненные обязательства.

Коломойский и его партнеры подали ответный иск, в котором потребовали признать приватизацию незаконной. Суд по нему состоится 19 декабря. Возможность победы в нем олигарха признает в том числе и президент страны Владимир Зеленский

Если это произойдет, то, как утверждают украинские и зарубежные источники, Международный валютный фонд (МВФ) лишит Украину своей поддержки. В настоящее время Киев пытается добиться одобрения новой программы помощи, но две миссии МВФ, побывавшие в республике, пока не дали своего согласия. Как писали СМИ, возврат Приватбанка Коломойскому на Западе воспримут как признание того, что Украиной по-прежнему управляют олигархи.

Передача акций правительству связана с особенностями иска Коломойского и его партнеров. Он оспаривает договор о продаже банка за одну гривну Минфину. Поражение означает, что именно министерство должно будет вернуть акции. Но после того, как 25 сентября владельцем банка стало «государство Украина в лице кабинета министров», у ведомства нет доступа к акциям. Не исключено, что Коломойский подаст новый иск, но его рассмотрение может затянуться на годы.