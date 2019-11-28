Ложь Майдана: что не так со списком «Небесной сотни»?

Ложь краеугольного камня Майдана. Кто на самом деле вошел в «Небесную сотню»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обратила внимание на состав «Небесной сотни» и в очередной раз доказала, что в списки погибших на Майдане занесены случайные люди. Кроме того, ее собственное расследование показало, что в убийствах защитников Майдана все далеко не так однозначно, как это представлял режим Порошенко

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш во вторник 26 ноября подтвердила свою репутацию как одного из грамотных юристов и последовательных расследователей. Она собрала как общеизвестные факты о тех, кого зачислили в «Небесную сотню», так и те, которые смогла разыскать сама и опубликовала свое расследование у себя в Facebook.

Кто входит в «Небесную сотню»?

Лукаш предложила определить членов «Небесной сотни» довольно просто.

«Как мы определяем кто является участником списка «сотни»? По указам президента Порошенко: 105 Героев Украины (посмертно) и 2 кавалера ордена Небесной сотни (посмертно). По официальной версии, более 80% жертв «Небесной сотни» погибли от огнестрельных ранений. Львиная доля получила их 20 февраля (2014 года) на Майдане. Пользуясь открытыми и личными источниками, я изучила причины смерти членов «Небесной сотни», — отметила Лукаш.

Она подразделила список на несколько групп. Первая из них — необъяснимо включенные в «Небесную сотню» погибшие. Таких 24 человека. Среди них и убитые майдановцами, и погибшие от аллергии на медпрепараты, введенные майдановскими врачами (такой является Ольга Бура, которая обратилась за врачебной помощью на Майдане уже после смены власти в стране — 10 марта 2014 года), от сердечных приступов, самоубийцы, умершие вдали от Майдана или убитые преступниками, умершие от других болезней.

Вторая группа — погибшие вообще не связанные с Майданом. Таких — четыре человека.

«Все они признаны Героями Украины посмертно. Эти люди действительно погибли. Погибли в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Почему они стали членами «Небесной сотни» — совершенно не понятно. Нужен был список жертв подлиннее? Помасштабнее?» — отмечает Лукаш.

Третья группа — погибшие от травм, полученных при не всегда известных обстоятельствах.

«Все они признаны посмертно Героями Украины. Насколько их смерти связаны именно с протестами и действиями властей, а не протестующих или иных лиц, мне не известно. Слишком мало информации», — отмечает Лукаш.

Четвертая группа — погибшие от огнестрельных ранений. Таких 69 человек и по ним у Лукаш много вопросов, которые связаны в первую очередь с характером ран. Так, раны многих погибших были нанесены оружием, не находящемся на вооружении у милиции.

«Погибали люди и от калибра 7,62х51 — В настоящее время этот калибр широко используется в снайперском и гражданском оружии. Но снайперских винтовок на вооружении спецрота «Беркут» НЕ имела. Винтовки были у спец подразделений внутренних войск «Омега», а также у СБУ «Альфа». Подозрение по причастности к стрельбе выдвигалось лишь одному сотруднику «Омеги», но он на свободе, так были огромные сомнения у экспертов — баллистов. От этого калибра погибли два человека: Виктор Чмиленко и Бльок Иван. Получали ранения протестующие от калибра 9х18 (пистолет Макарова), которыми спецрота «Беркут» также не была вооружена. От такого калибра, в частности, погиб Олег Ушневич. Погибали люди от калибра 7,64х54 — это снайперские винтовки, которых не было у спецроты «Беркут». От этого калибра погиб Иван Пантелеев и был ранен Безсмертный Виталий. Есть те, кто получали ранения дробью и картечью и установить чьи это были стволы, дробь и картечь невозможно. Так погибли три человека: Найда Богдан, Балюк Александр, Арутюнян Георгий и были ранены Павел Дроздюк, Заставный Игорь, Грабовецкий Ярослав, Герасимов Александр, Сливка Юрий. Есть также масса фото и видео охотничьих ружей у протестующих и стрельбы из них. Помните это известное: «Не стреляйте нашим в спину?» Не забывайте», — пишет Лукаш.

При этом 23 человека получили сквозные ранения и определить тип оружия невозможно. Кроме того, были убитые и с помощью довольно экзотичных боеприпасов.

«Пробивная способность пули огромна и годится для повреждения блоков автомоторов. Кто из милиции мог стрелять пулями Блондо и были ли они у них? Зачем милиционерам пуля Блондо, которая применяется в охотпрактике при отстреле крупных копытных в лесу? Вопросов больше чем ответов», — написала Лукаш.

Она подчеркнула, что собрать подобную информацию было нелегко и морально, и физически.

Ее публикация вызвала большой отзыв как на Украине, так и в России.

Забытые воспоминания

В комментариях к записи Лукаш многие вспомнили, что же тогда творилось в Киеве.

«Когда я посещала раненых беркутовцев и ввшников (бойцов внутренних войск — Ред.) в госпиталях и больницах, во время посещения в 17-й больницы говорила с одним врачом. Там лежал раненый в голову ввшник и с аналогичным ранением майдановец. Так по словам врача, пули, которыми они были ранены, были выпущены из одного оружия. Подчеркиваю: не типа оружия, а оружия. Пути, которые вынули, имели одинаковые бороздки. Так было так — фиксировалось по времени прибытия скорых с Майдана. Первым был ранен ввшник, через 5 минут майдановец, оба в голову, а минут через 7 — еще один ввшник в ногу. Т.е. стрелявшему было все равно в кого стрелять, главное — стрелять», — рассказала блогер Мирослава Бердник.

В свою очередь украинская журналистка Ольга Онищенко рассказала, как общалась с милиционерами уже после смены власти.

«Помню делали сюжет уже после того, как Кличко приказал разогнать бомжей и разобрать баррикады, разговаривала со следователем, они там помогали. Так говорит мне, мол знаешь сколько ещё достают из-под этих завалов и подворотен трупов? Вот и списки небесной сотни так, на коленях всё составлялось», — отметила она.

Нашла публикация Лукаш отклик и в сердцах россиян.

«Я изучал открытые источники про жертв февральской революции 1917 года. Тогда по «странному» совпадению тоже набирали сотню «героев» революции. Набрали в моргах, в том числе, бомжей и замёрзших пьяниц, аж 130 человек. Тогда «почему-то» тоже погибло больше от самосуда, чем сотня, городовых и полицейских (по некоторым данным, около тысячи). Небесную сотню февральской революции 1917 года торжественно захоронили на Марсовом поле Петрограда. Но в истории их геройство как-то не прижилось. Ложь всегда со временем обнаруживается», — отметил протоиерей Владимир Вигилянский.

В общем, спустя почти шесть лет после произошедшего, правда о том, что же случилось на Майдане в роковые дни 2013-2014 годов начинает понемногу открываться. Впрочем, вряд ли это приведет к каким-то последствиям. Ведь Майдан — один из краеугольных камней современной украинской государственности.