Обвал рейтинга Зеленского объяснили

Погребинский объяснил обвал рейтинга Зеленского

«Падение рейтинга Зеленского связано, прежде всего, с голосованием за продажу земли, в которое вложился сам президент, хотя большинство людей были абсолютно против этого. Кроме того, эти две недели были переполнены скандалами, связанными с партией Зеленского», — сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский

Так он прокомментировал то, что за две недели рейтинг президента Украины упал на 10%.

«Срок действительно небольшой, две недели, а падение катастрофическое. Но все же рейтинг пока остается на весьма высоком уровне — 52%», — отметил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС), следует: падение доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось.

Если в начале сентября 72% украинцев говорили о позитивном отношении к Зеленскому, в октябре этот показатель составил 66%, а в начале ноября — 64%, то к концу месяца показатель опустился до 52%. Число тех, кто негативно относится к украинскому президенту, возросло с 7% до 19%.

По мнению Погребинского, для постепенного снижения рейтинга Зеленского были причины, одна из них — «это продолжение возврата к здравому смыслу, потому что рейтинги двухмесячной давности были запредельными — за 70%».

«Они должны были падать и все это понимали», — отметил эксперт.

Но результаты последних двух недель действительно демонстрируют резкое падение показателей, констатировал эксперт.

По его мнению, основной причиной стало продавливание через Верховную раду земельной реформы. Зеленский «уговаривал общество и депутатов, чтобы они именно так проголосовали», вопреки мнению большинства украинцев, отметил Погребинский. Кроме того, напомнил эксперт, последние недели были ознаменованы скандалами, связанными с пропрезидентской партией «Слуга народа». Так, к примеру, недавно стало известно, что депутат Рады от этой партии Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а замминистра инфраструктуры Александра Клитина была уволена, после «утечки» аудиозаписи разговора представителей «Слуги народа». В беседе говорилось о том, что Клитина якобы получила свою должность за услуги интимного характера.

«Видимо, люди все же считают, что за все несет ответственность президент», — отметил Погребинский. По его мнению, Зеленский, «все больше становится человеком, который развлекает формальными способами общество, но не показывает серьезного движения в тех направлениях, которые интересуют людей».

«А люди в эти же две недели получили новые платежки, где снова увеличены цены», — отметил украинский эксперт.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий , ранее комментируя решение Верховной рады одобрить президентский план земельной реформы, заявил, что «проталкивание этого закона в стране, где половина населения — нищие, позор».