Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% — до 52% за два месяца. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на результаты свежего опроса.

«Отрицательно к Зеленскому относятся 19% опрошенных. В течение осени доля тех, кто относится к нему положительно, уменьшалась… с 73% в сентябре до 64% в начале ноября и 52% в конце месяца», — заявили украинские социологи.

При этом в начале сентября к Зеленскому негативно относились лишь 7% украинцев.

Крайне низкой остается популярность премьер-министра Алексея Гончарука . КМИС отмечает, что молодого главу правительства поддерживают 11% населения, а отрицательно к нему относится каждый четвертый гражданин страны.

Недовольство Гончаруком продолжало возрастать на протяжении всей осени — если в начале сезона его антирейтинг находился на уроне 9%, то сейчас он постепенно вырос до 25%.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков несколько более популярен. Четверть украинцев относится к нему хорошо, отрицательно — 16%. «Негатив» в отношении бывшего председателя «Слуги народа» вырос на 7% за прошедший месяц.

Исследование проводили с 22 по 25 ноября, случайно выбирая абонентов мобильной связи. Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР не опрашивали.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Зеленский и его команда приведут страну к катастрофе. «Думаю, что у президента действительно есть желание принести мир в нашу страну. Но с этой командой, которая называется „Титаник“, вы не мир нам принесете, а разорение и уничтожение нашей нации принесете», — подчеркнул парламентарий.

Кива отметил, что «народ умирает» по вине президентской партии. Зеленскому может не хватать опыта, полагает нардеп, а окружают президента «люди, которые заведут его в блуд». Он также подчеркнул, что под разговоры о «российской агрессии» интересы Украины сдают партнерам с Запада и из США. Фактически, добавил Кива, из Украины «делают колонию».

Ранее лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания: не начал сажать коррупционеров, не сделал закон единым для всех и не вернул эмигрировавших украинцев из-за границы.

«Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — убежден политик, который также предположил, что «очередные внеочередные» выборы пройдут на Украине либо осенью 2020-го, либо весной 2021 года.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112-го [телеканала], а при Зеленском забрали. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до 5 тыс. [гривен], а при Зеленском зафиксировали чуть выше 4 тыс.», — заявила она.

На Украине по-прежнему «делят людей на правильных и неправильных», отметила Лукаш, и этот «дискурс войны остается и умножается». Она добавила, что новое правительство Зеленского «на 90% состоит из тех же лиц, что и при Порошенко», а кадровый состав оказался «сомнительным и неприятным».

За пару дней до этого президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ заявил, что Зеленский не проявляет политическую волю. Именно из-за этого, по мнению российского лидера, так тяжело было достичь разведения сил в Донбассе.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в конце октября заявил, что Зеленский очень устал от негатива в свой адрес. «Очень много негатива на нас выливается и с использованием СМИ — он это очень болезненно воспринимает… Он действительно измучен», — заявил чиновник.

Богдан отметил, что посоветовал президенту перестать читать Facebook и СМИ, потому что там, по его словам, искаженные сведения. «Он старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч», — добавил глава украинской президентской администрации

Сам Зеленский на критику со стороны своих политических противников старается не отвечать.