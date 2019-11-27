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На Украине отреагировали на признание Apple Крыма российским 

Рамблер + ещё 5 12 минут назад
«Украдены злейшим врагом»: Киев гневно ответил Apple
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко эмоционально отреагировал на признание компанией Apple Крыма российским регионом.
«Позвольте мне объяснить вашими терминами, Apple. Представьте, что вы кричите о том, что ваши разработки и идеи, годы работы и часть вашего сердца были украдены вашим злейшим врагом, но кому-то невежественному наплевать на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей», — написал Пристайко в Twitter.
Он посоветовал Apple «придерживаться высоких технологий и развлечений», поскольку глобальная политика не является сильной стороной компании.
Ранее в приложении Apple «Погода» Крым стал указываться как регион России.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , В мире , Вадим Пристайко , Apple , Республика Крым
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