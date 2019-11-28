Украина оценила «снятые с кораблей унитазы»

Убытки на кораблях, участвовавших в керченском инциденте и возращенных Россией Украине , превышают 55,5 миллиона гривен, 2,1 миллиона евро или 147,8 миллиона рублей. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Керченский инцидент, как сообщал «Рамблер», имел место в ноябре 2018 года — корабли Военно-морских сил Украины «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» с 24 военными на борту незаконно пересекли границу России. Суда и их экипажи были задержаны.

Моряки были освобождены в сентябре 2019-го в рамках обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами, а корабли Москва вернула Киеву в середине ноября. Вскоре после этого командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко заявил, что Россия «угробила» суда.

Вчера в ходе заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Игорь Лоссовский, заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, заявил, что нынешнее техническое состояние кораблей не позволяет использовать их по назначению.

По его словам, после предварительного осмотра судов комиссия ВМС оценила нанесенные им в России убытки в 55,5 миллиона гривен, 2,1 миллиона евро или 147,8 миллиона рублей.