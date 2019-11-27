СМИ: на Украине поступили в продажу носки со скандальными цитатами Зеленского

"В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Зеленского", — говорится в сообщении.

В частности, покупатели могут приобрести носочные изделия с надписями: "Выйди отсюда, разбойник" и "Плохо слышишь меня?". Эти фразы разошлись в СМИ после июльского совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя. Тогда Зеленский обратился к секретарю городского совета Борисполя Ярославу Годунку с требованием покинуть совещание. "Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — exit. Идите", — заявил президент. В ответ на эти слова Годунок напомнил Зеленскому его же предвыборный ролик, в котором президент говорит о том, что "все украинцы — президенты". На это Зеленский возразил, заявив, что Годунок точно не президент. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй", — сказал он.

Позднее стало известно, что глава государства так эмоционально отреагировал после того, как прочитал в своем смартфоне информацию, что Годунок, который представляет партию "Батькивщина", был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений.