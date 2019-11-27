Зеленскому хотели устроить «коридор позора» на Украине

Украинские националисты хотели устроить «коридор позора» президенту страны Владимиру Зеленскому во время его визита в Харьков . Об этом рассказал мэр Харькова Генадий Кернес в интервью изданию «Страна.ua».

Украины Арсена Авакова. По его словам, это собирались сделать 500 активистов, которые «являются людьми» главы МВД

Кернеса спросили, почему он написал гневный пост в социальных сетях после того, как его не позвали на представление Зеленским нового губернатора Харьковской области Алексея Кучера. Он ответил, что отсутствие на мероприятии мэра, глав районных администраций и ректоров вузов было необоснованным. Также градоначальник рассказал, что губернатора представили не в зале областного совета, а в неотопленном помещении авиазавода, чтобы президент не увидел «людей Авакова» около здания областной администрации.

На вопрос, откуда он узнал, что это активисты Авакова, Кернес ответил, что среди них Нацкорпус и часть активистов — радикально-настроенные люди, которые также устраивали протесты против формулы Штайнмайера.