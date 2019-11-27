«Коридор позора»: что готовили для Зеленского

По словам Кернеса, это должно было произойти во время встречи Зеленского с новым губернатором Харьковской области. Мэр утверждает, что из-за этого губернатора представили Зеленскому на закрытом совещании на предприятии «Укроборонпрома»

«Обычно губернаторов представляют в зале областного совета, где его [Зеленского] поджидали у самого входа. 500 активистов Авакова, хотели сделать президенту «коридор позора», — заявил Кернес.

По его словам, речь идет об активистах «Национального корпуса» — радикально настроенных людях, которые ранее активно выступали против формулы Штайнмайера.

Как сообщал «Рамблер», после подписания властями Украины формулы Штайнмайера, определяющей механизм введения закона об особом статусе Донбасса, и договоренности о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, в Золотое прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий со своими бойцами. Он обещал не допустить отвода войск.