«Коридор позора»: что готовили для Зеленского 

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что активисты главы МВД Арсена Авакова собирались устроить для президента Украины Владимира Зеленского «коридор позора». Об этом сообщает strana.ua.
По словам Кернеса, это должно было произойти во время встречи Зеленского с новым губернатором Харьковской области. Мэр утверждает, что из-за этого губернатора представили Зеленскому на закрытом совещании на предприятии «Укроборонпрома».
«Обычно губернаторов представляют в зале областного совета, где его [Зеленского] поджидали у самого входа. 500 активистов Авакова, хотели сделать президенту «коридор позора», — заявил Кернес.
По его словам, речь идет об активистах «Национального корпуса» — радикально настроенных людях, которые ранее активно выступали против формулы Штайнмайера.
Как сообщал «Рамблер», после подписания властями Украины формулы Штайнмайера, определяющей механизм введения закона об особом статусе Донбасса, и договоренности о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, в Золотое прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий со своими бойцами. Он обещал не допустить отвода войск.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Зеленскому не удается справиться с националистами.