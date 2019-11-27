Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
Происшествия
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В мире

«Коридор позора»: что готовили для Зеленского 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что активисты главы МВД Арсена Авакова собирались устроить для президента Украины Владимира Зеленского «коридор позора». Об этом сообщает strana.ua.
По словам Кернеса, это должно было произойти во время встречи Зеленского с новым губернатором Харьковской области. Мэр утверждает, что из-за этого губернатора представили Зеленскому на закрытом совещании на предприятии «Укроборонпрома».
«Обычно губернаторов представляют в зале областного совета, где его [Зеленского] поджидали у самого входа. 500 активистов Авакова, хотели сделать президенту «коридор позора», — заявил Кернес.
По его словам, речь идет об активистах «Национального корпуса» — радикально настроенных людях, которые ранее активно выступали против формулы Штайнмайера.
Как сообщал «Рамблер», после подписания властями Украины формулы Штайнмайера, определяющей механизм введения закона об особом статусе Донбасса, и договоренности о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, в Золотое прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий со своими бойцами. Он обещал не допустить отвода войск.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Зеленскому не удается справиться с националистами.
Комментарии42 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Украина , Видео , В мире , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , Геннадий Кернес , Арсен Аваков , Владимир Путин , Укроборонпром , МВД , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 9
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму 399
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук 12
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение