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Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
Фото: РИА Новости
Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Он упростит процедуру пересечения линии разграничения для несовершеннолетних.
«Теперь дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении родителей, а также усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих их личность», — сообщили в министерстве по делам неподконтрольных территорий, передает ТАСС.
Также в ведомстве уточнили, что для обеспечения права граждан Украины на образование дети от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, смогут пересекать линию разграничения без взрослых, но при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении.
Отмечается, что данные изменения коснутся только граждан Украины, для иностранцев же порядок пересечения линии разграничения в Донбассе остается прежним.
Кроме того, в силе остается и главное ограничение, введенное еще при Петре Порошенко, — необходимость получения жителями неподконтрольных территорий специального разрешения, без которого въехать на контролируемые Киевом территории нельзя.
Ранее сообщалось, что падение доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось. Причины этого в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил киевский политолог Михаил Погребинский.
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Теги:
Украина , В мире , Михаил Погребинский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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