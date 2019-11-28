Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе

Украина упростила порядок пересечения границы в Донбассе для детей

Госпогранслужба Украины сообщила о вступлении в силу нового порядка пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Он упростит процедуру пересечения линии разграничения для несовершеннолетних.

«Теперь дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении родителей, а также усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих их личность», — сообщили в министерстве по делам неподконтрольных территорий, передает ТАСС.

Также в ведомстве уточнили, что для обеспечения права граждан Украины на образование дети от 14 до 16 лет, обучающиеся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, смогут пересекать линию разграничения без взрослых, но при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении.

Отмечается, что данные изменения коснутся только граждан Украины, для иностранцев же порядок пересечения линии разграничения в Донбассе остается прежним.

Кроме того, в силе остается и главное ограничение, введенное еще при Петре Порошенко , — необходимость получения жителями неподконтрольных территорий специального разрешения, без которого въехать на контролируемые Киевом территории нельзя.