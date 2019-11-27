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Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины (НБУ) обвинил бывшего совладельца национализированного Приватбанка, олигарха Игоря Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора, а также проводимых реформ в банковском секторе Украины. Об этом сказано в заявлении правления НБУ.
"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из Приватбанка до национализации", — сказано в заявлении.
В течение нескольких недель у здания НБУ проходят регулярные митинги с требованием увольнения руководства регулятора, а также установления "справедливого курса" национальной валюты. Участниками пикета являются сотрудники металлургических и ферросплавных предприятий, принадлежащих, по данным СМИ, Коломойскому. В НБУ назвали эти митинги проплаченными, а критические статьи о регуляторе в СМИ клеветническими. "Цель атаки — создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очищению банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ", — сказано в заявлении.
Кроме того, считает регулятор, эта ситуация направлена на уклонение от ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства, а также препятствовать сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и другими международными структурами. НБУ также обвинил в "атаке" на себя депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского. Регулятор подчеркнул, что депутат является фигурантом антикоррупционных расследований, а также назвала его "рупором Коломойского", сославшись на СМИ.
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Теги:
Украина , В мире , Александр Дубинский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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