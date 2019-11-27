Нацбанк Украины обвинил Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора

Национальный банк Украины (НБУ) обвинил бывшего совладельца национализированного Приватбанка, олигарха Игоря Коломойского в давлении с целью дискредитации регулятора, а также проводимых реформ в банковском секторе Украины. Об этом сказано в заявлении правления НБУ.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из Приватбанка до национализации", — сказано в заявлении.

В течение нескольких недель у здания НБУ проходят регулярные митинги с требованием увольнения руководства регулятора, а также установления "справедливого курса" национальной валюты. Участниками пикета являются сотрудники металлургических и ферросплавных предприятий, принадлежащих, по данным СМИ, Коломойскому. В НБУ назвали эти митинги проплаченными, а критические статьи о регуляторе в СМИ клеветническими. "Цель атаки — создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очищению банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ", — сказано в заявлении.