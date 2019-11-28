Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Российского актера не пустили на Украину из-за его заявления о Крыме

Актер из России не смог въехать на территорию Украины из-за того, что рассказал о своей поездке в Крым , сообщила пресс-служба государственной пограничной службы в четверг, 28 ноября.

По информации пограничников, инцидент произошел 27-го числа на контрольно-пропускном пункте «Киев» в пункте пропуска «Борисполь».

— Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска, — указано в справке погранслужбы.

Имя и фамилия актера не уточняются.

Известно также, что мужчина намеревался посетить Украину для участия в кастинге одного из сериалов.

Помимо отказа на въезд, россиянину на три года запретили пересекать украинскую границу.