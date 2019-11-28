Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Общество
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Армия
Друг Лужкова лишился десятков миллионов
Друг Лужкова лишился десятков миллионов
Новости Москвы

Российского актера не пустили на Украину из-за его заявления о Крыме 

Вечерняя Москва + ещё 2 44 минуты назад
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Фото: РИА Новости
Актер из России не смог въехать на территорию Украины из-за того, что рассказал о своей поездке в Крым, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы в четверг, 28 ноября.
По информации пограничников, инцидент произошел 27-го числа на контрольно-пропускном пункте «Киев» в пункте пропуска «Борисполь».
— Гражданин РФ прибыл рейсом из Минска. Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию Автономной республики Крым через закрытые пункты пропуска, — указано в справке погранслужбы.
Имя и фамилия актера не уточняются.
Известно также, что мужчина намеревался посетить Украину для участия в кастинге одного из сериалов.
Помимо отказа на въезд, россиянину на три года запретили пересекать украинскую границу.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Вечерняя Москва: последние новости
Киев оценил пропавшие унитазы и оружие на украинских кораблях в миллионы евро Киев оценил пропавшие унитазы и оружие на украинских кораблях в миллионы евро Политолог Погребинский: Таких как Матюха – неисчислимое количество Политолог Погребинский: Таких как Матюха – неисчислимое количество Зеленский появился на публике в форме с черепом на рукаве Зеленский появился на публике в форме с черепом на рукаве 
Теги:
Украина , Общество , Граница с Крымом , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 245
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 25
КНДР запустила «неопределенный» снаряд
КНДР запустила «неопределенный» снаряд 6
Друг Лужкова лишился десятков миллионов
Друг Лужкова лишился десятков миллионов 14
Москву накроет «ледяной панцирь»
Москву накроет «ледяной панцирь» 3
Видео
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019