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Зеленский пообещал заставить Россию вернуть «похищенное» имущество с кораблей 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться возвращения имущества с военных кораблей, «похищенного» Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. А во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы», — заявил он.
Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазов. Между тем в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости. Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.
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Комментарии17 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , ФСБ , Киев
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