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Гаагский трибунал поддержал Россию в керченском инциденте 

Вести.Ru 1 час назад
Гаагский трибунал поддержал Россию в керченском инциденте
Фото: Вести.Ru
Россия удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, который ранее установил порядок работы и правила процедур разбирательства.
Как передает ТАСС, об этом мировое сообщество проинформировали в министерстве иностранных дел РФ, отметив, что международный трибунал поддержал российские предложения и разделил ее подходы по другим принципиальным моментам, что крайне затруднило для Киева возможность осложнить процессуальное положение Москвы в данном разбирательстве.
В частности, Гаага оставила без внимания украинские требования о сокращении сроков разбирательства.
Отмечается, что судьи прислушались к аргументам России и разделили слушание на два этапа — юрисдикционный и рассмотрение спора по существу, отведя каждой стороне по полгода для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах).
25 ноября 2018 года морские пограничники России задержали за нарушение госграницы РФ три малых корабля ВМС Украины вместе с 24 моряками — при следовании из Черного моря в Азовское. Позднее экипажи и катера были возвращены Украине.
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Теги:
Украина , Конфликты , МИД , Гаага
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