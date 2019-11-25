Украина втридорога закупится российским углем в Европе

Филиал « Украинских железных дорог » собирается купить 2,9 тысячи тонн угля из России , причем сделать это через фирму-прокладку и венгерскую компанию. В общей сложности поставки обойдутся в 12,5 миллиона гривен (33 миллиона рублей), что заметно дороже, чем обычно, сообщает портал «Наши Гроші».

Договор филиал подписал с фирмой «Раксел», которая договорилась о поставках с компанией GMV Trading Company Kft., зарегистрированной в Венгрии в 2018 году.

В нем указано, что страной-производителем угля является Россия. Компания предоставила справку, что уголь добыт не на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Издание отмечает, что стоимость топлива в два раза выше, чем по формуле «Роттердам» (1867-1966 гривен за тонну), а кроме того, ранее другие филиалы УЖД заказывали такой же уголь заметно дешевле — по 3849-3899 за тонну. Из результатов тендера следует, что никто из поставщиков-конкурентов не предложил цену ниже.

В субботу, 23 ноября, Служба безопасности Украины объявила о блокировке механизма поставок угля из Донбасса, добытого на шахтах самопровозглашенных республик. В ведомстве утверждают, что сумели раскрыть сеть подставных компаний, которые занимались закупкой угля под видом добытого в России.