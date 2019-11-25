Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
Происшествия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика

Украинцы возмутились непрофессионализмом Рады 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Украинцы возмутились непрофессионализмом Рады
Фото: РИА Новости
Украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского фонда «Демократические инициативы», передает «РБК-Украина».
По данным опроса, 41 процент респондентов считают негативом отсутствие политического опыта у депутатов. По мнению 26 процентов опрошенных, это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, станут ли народные избранники учиться и привлекать специалистов.
В то же время не удовлетворены работой Рады 47 процентов жителей Украины. Сегодняшнюю деятельность украинских депутатов поддерживает 34 процента опрошенных.
11 ноября сообщалось о снижении уровня доверия граждан Украины к новым властям страны. Так, хотя президенту Владимиру Зеленскому по-прежнему доверяет подавляющее большинство украинцев, баланс доверия к нему за месяц снизился на 4,5 процента. Если в октябре главе государства доверяли 70,5 процента граждан, то в начале ноября их доля уменьшилась до 68,2 процента.
В октябре украинские журналисты назвали причины падения рейтинга Зеленского. По их мнению, на снижение уровня его популярности влияют двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и «порохоботы» во власти.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
В российской школе 29 детей отравились газом В российской школе 29 детей отравились газом Песков рассказал о большой личной утрате для Путина Песков рассказал о большой личной утрате для Путина Автомобили в России резко подорожают Автомобили в России резко подорожают
Комментарии1 
Теги:
Украина , В мире , Социология , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РБК-Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина 46
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку
«Любимая принцесска»: любовник убил петербурженку 7
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 931
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение