Украинцы возмутились непрофессионализмом Рады

Украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского фонда «Демократические инициативы», передает «РБК-Украина».

По данным опроса, 41 процент респондентов считают негативом отсутствие политического опыта у депутатов. По мнению 26 процентов опрошенных, это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, станут ли народные избранники учиться и привлекать специалистов.

В то же время не удовлетворены работой Рады 47 процентов жителей Украины. Сегодняшнюю деятельность украинских депутатов поддерживает 34 процента опрошенных.

11 ноября сообщалось о снижении уровня доверия граждан Украины к новым властям страны. Так, хотя президенту Владимиру Зеленскому по-прежнему доверяет подавляющее большинство украинцев, баланс доверия к нему за месяц снизился на 4,5 процента. Если в октябре главе государства доверяли 70,5 процента граждан, то в начале ноября их доля уменьшилась до 68,2 процента.

В октябре украинские журналисты назвали причины падения рейтинга Зеленского. По их мнению, на снижение уровня его популярности влияют двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и «порохоботы» во власти.