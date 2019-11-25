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Политика

Опрос: почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Почти две трети украинцев довольны Зеленским
Фото: Reuters
Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии и фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
Позитивно к политическому курсу Зеленского относятся 63% опрошенных, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом. При этом три четверти (75%) опрошенных поддерживают инициативу Зеленского по проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным для поиска решения путей урегулирования конфликта в Донбассе.
Решение Зеленского об отводе войск на трех пилотных участках на линии размежевания в Донбассе одобряют 59% опрошенных, не одобряют — 26%.
В то же время некоторые шаги новой власти вызывают негативную реакцию у большинства украинцев. Так, 58% опрошенных не поддерживают инициативу Зеленского о введении рынка земли и отмене моратория на ее продажу, а поддерживают земельную реформу 24%. Более половины жителей страны (55%) отрицательно оценивают решение новой украинской власти приватизировать крупные государственные предприятия (22% относятся к этому позитивно). Не пользуется популярностью инициатива о легализации игорного бизнеса (49% не одобряют ее, 38% — одобряют).
Несмотря на в целом положительное отношение населения к курсу Зеленского и его правительства, 39% украинцев полагает, что страна движется в неправильном направлении, 36% считает правильным направление развития государства. В то же время 82% голосовавших на президентских и парламентских выборах украинцев считают, что сделали правильный выбор. Нынешний опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года путем анкетирования, в нем принимали участие 2041 человек во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Теги:
Украина , В мире , Социология , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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