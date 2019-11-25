«Зеленский не читал Минских соглашений»

Владимир Олейник — депутат Рады трех созывов (пятого, шестого и седьмого) от «Блока Юлии Тимошенко» и «Партии регионов», доверенное лицо Виктора Ющенко на выборах президента Украины 2004 года, Заслуженный юрист Украины.

На прошлой неделе он принял участие в пресс-конференции в рамках специального проекта издания «Украина.ру» под названием «Украинское досье». В ходе нее Олейник среди прочего заявил, что «исходит из того, что» действующий украинский президент Владимир Зеленский не читал минских соглашений.

«Знаю точно, что Путин их знает, по сути, наизусть, Меркель тоже хорошо знает, ну и, вероятно, Макрон уже читал», — сообщил экс-парламентарий.

Зеленский же, по его словам, не читал их, так как недавно заявил, что сроки передачи границы под контроль Киева будут обсуждаться, хотя этот вопрос прописан в тексте минских соглашений.

Так, в их девятом пункте сказано, что передача Украине контроля над границей стартует в первый день после выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.