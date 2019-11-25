Олейник: Зеленский не читал Минских соглашений

Некоторые заявления Владимир Зеленского заставляют предположить, что президент Украины плохо знаком с содержанием Минских соглашений. Между тем их выполнение даже при самых благоприятных условиях столкнётся с немалым количеством сложностей, считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник

Поводом к сомнениям послужило одно из заявлений Зеленского относительно сроков установления контроля над границей.

«Вдруг Зеленский заявляет такую вещь, которая меня удивила… Я исхожу из того, что он не читал Минских соглашений. Знаю точно, что Путин их знает, по сути, наизусть, Меркель тоже хорошо знает, ну и вероятно, Макрон уже читал. И вдруг он (Зеленский — Ред.) заявляет о том, что мы тут обсудим сроки… когда вы передадите конкретно границу под контроль», — сказал Олейник на пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру.

На этой пресс-конференции российские и украинские политики и эксперты обсудили перспективы запланированного на 9 декабря саммита в «нормандском» формате.

«Читайте Минские соглашения»

Политик напомнил, что в 9-м пункте Минских соглашениях этот вопрос прописан: передача участка границы под контроль Киева начинается в первый день после выборов (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей — Ред.) и заканчивается после всеобъемлющего политического урегулирования…

Отметим, предполагалось, что это произойдёт к концу 2015 года — при условии проведения на Украине конституционной реформы — «со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей…».

Олейник подчеркнул: сроки понятны, если нет выборов, то нет и процедуры передачи границы под контроль, что тут обсуждать? «Сложилось впечатление, что хотят реально на нуль умножить то, что уже достигнуто», — сказал он, отметив, что речь идёт, в частности, о законе об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он напомнил, что закон был принят 16 сентября 2014 года, и теперь до 1 января «надо принять решение — или пролонгировать действие закона, или (принять — Ред.) новый».

«И прозвучало из уст того же Зеленского, и (спикера парламента — Ред.) Разумкова: мы будем что-то писать новое, мы будем советоваться с общественностью… Так вы Минские соглашения смотрите, там… написано, с кем вы обязаны посоветоваться — это согласовать изменения и в законы, и в Конституцию с представителями отдельных районов, ДНР, ЛНР, и так далее. Та всё это прописано», — сказал Олейник, добавив: если верить заявлениям, что вопрос будет обсуждаться после саммита в Париже 9 декабря, то для принятия решения у парламента останется лишь одна пленарная неделя. Политик считает, что никто разработкой нового законопроекта на самом деле не занимается.

Возможно, Зеленский поедет в Париж с надеждой добиться изменений в Минских соглашениях, предположил Олейник, добавив, что это вряд ли: в политике важна преемственность, договорённости надо выполнять, тем более что «этот документ стал международным правовым актом».

«Промедление смерти подобно»

Впрочем, выполнить Минские соглашения в буквальном смысле будет сложно не только для Киева. По словам Олейника, их выполнение «ставит под удар не только существование ДНР и ЛНР, а и управление территорией. Например, вопрос — у кого будет особый статус? У „отдельных районов“.

»А у нас в законе это два района — район административный сельский и (район — Ред.) в городе. Я спрашиваю — там не говорят ещё о городском районе, просто район — ну хорошо, пусть получит этот статус и район в городе Донецке. А как город будет управляться? Я был мэром города… О городе ничего не говорят», — сказал политик, добавив, что, кроме того, отдельные районы — только часть Донецкой и Луганской областей, значит — «облсоветы нельзя сформировать».

«А дальше идёт ещё один фокус — с каждым районом будет заключаться отдельное соглашение», — подчеркнул Олейник, добавив, что в таком случае тоже могут возникнуть различные коллизии: «этому дадим, этому не дадим…».

Главное не забывать о факторе времени, продолжил экс-мэр и экс-депутат, процитировав известное выражение классика о промедлении, которое «смерти подобно», и пояснив, что чем больше времени проходит, тем сложнее сшивать страну: так, примет ли Донбасс изменившуюся Украину — с законом о продаже земли, с новым языковым законом? Олейник напомнил, что люди Донбасса все эти годы не имели возможности участвовать в формировании центральных органов Украины — и это порождает целый ряд дополнительных проблем.

«Промедление смерти подобно, — ещё раз обратился Олейник к классическому наследию. — Надо быстро двигаться. Но это — при добровольной воле, когда сядут и скажут: давайте договоримся, особый статус, условно, не только отдельным (районам — Ред.), а федеративное устройство всей Украины. Тогда Украина примет это. А так — никогда».

«Нужен украинский формат»

По мнению экс-депутата, нужно учитывать, что Зеленский пока только «играет роль президента», не обладая на самом деле полнотой власти. Он посоветовал президенту продемонстрировать свою приверженность к миру, подписав проголосованный Радой еще при Порошенко закон об амнистии.

«У нас впервые в истории проголосован закон и не подписан. А в Минских соглашениях не написано — «принять», там написано — подписать… Этот закон был, подпиши. И идут опять дискуссии, причём удивительно сумасшедшие… Вот этих будем миловать, вот этих (нет — Ред.). А что совершили жители Донбасса, вы мне можете, как юристу объяснить? Что произошло в Украине? Государственный переворот… захват власти. Другие (жители Донбасса — Ред.) сказали: мы не согласны — вы за это будете их наказывать? Это когда они оружие взяли? После того как отбомбили Луганск, после того как направили туда танки…», — заявил Олейник. Он добавил, что и сегодня нет ответа на вопросы, кто расстрелял людей на Майдане, кто сжёг людей в Одессе.

Возможно ли при таких условиях объединение? По мнению политика, «объединить могут только любовь и сострадание, искренние». Но пока нет признаков, что эти чувства кто-то в украинской власти испытывает, отметил Олейник, напомнив о приговоре харьковскому учёному Мехти Логунову: «85 лет, не издевательство ли — посадить человека, дать 12 лет (заключения — Ред.), это высшая мера наказания…».

Политик добавил, что похоже на то, что «это судьба всех, кто проживает в ДНР и ЛНР, найдут за что (посадить — Ред.) — не так посмотрел, не так родственники…». По крайней мере, именно так в республиках Донбасса могут это воспринимать.