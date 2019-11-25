Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Россия провалилась на детском "Евровидении"
Россия провалилась на детском "Евровидении"
Шоу-бизнес
Бывший "народный мэр" Горловки оказался шпионом Украины
Бывший "народный мэр" Горловки оказался шпионом Украины
Украина
Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей
Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей
Шоу-бизнес

Украина без Крыма: британский журнал представил карту Европы 

Газета.Ru 13 минут назад
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Фото: Газета.Ru
Британское издание The Economist опубликовало ролик, в котором использовалась инфографика с двумя картами — Украины и США. На каждой из них были изображены президенты этих стран. Только на украинской карте отсутствовал Крым. Этот факт вызвал недовольство посольства Украины в Лондоне. Дипломаты настоятельно попросили изменить картинку.
Британский еженедельный журнал The Economist опубликовал ролик, в котором была использована карта Украины без Крымского полуострова. На силуэтах карт Украины и США изображались президенты этих стран.
В материале издания говорилось о скандале, возникшем в сентябре из-за телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Именно этот диалог впоследствии стал поводом для начала импичмента главе США.
На этот ролик британского СМИ обратило внимание украинское посольство в Лондоне. «Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — говорится в сообщении украинской дипмиссии, которое дипломаты опубликовали в Twitter.
После того, как диппредставительство обратилось к СМИ, ролик был удален с YouTube-канала журнала.
Этот материал не остался незамеченным и в Крыму. По-мнению сенатора Сергея Цекова публикация британского издания является «знаковой».
«Те, кто готовят и выпускают такие карты, отлично понимают, что Крым находится в составе России, а не Украины», — уверен член Совфеда от Республики Крым.
Вместе с тем он отметил, что отслеживать подобные инциденты и представлять ноты протеста, является основной задачей украинских посольств за рубежом. «Главным образом посольства занимаются тем, что твердят: „Крым — это Украина“, — добавил Цеков.
В свою очередь, политолог Владимир Джаралла в комментарии kp.ru выразил мнение, что европейцы показывают понимание того, что Крым стал российским навсегда.
»Таких историй с картами так много, что можно говорить о тенденции: европейцы просто показывают понимание того, что Крым в России навсегда, и его присоединение было желанием крымчан», — считает собеседник портала.
Он также отметил, что в настоящее время многим кажется, что Россия и Запад выходят из тупика в отношениях, так как если будут реализованы Минские договоренности, то можно будет закрыть вопрос с антироссийскими санкциями. В этом случае признание Крыма как части России, по мнению политолога, уйдет в сторону.
«Лучше всего, если Украина согласится сама с реальностью, и тогда вообще это перестанет быть проблемой в отношениях Европы и России. Таким образом, стойкость и воля российского руководства приносят свои плоды», — заключил Владимир Джаралла.
Крымский полуостров стал российской частью после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда большинством голосов населения республики было принято решение выйти из состава Украины. Однако волеизъявление крымчан не восприняли страны Евросоюза и США. Власти этих государств ввели антироссийские санкции в том же году.
Вместе с тем Украина по-прежнему считает территорию полуострова своей, но временно «оккупированной». Параллельно Киев подготавливает «стратегию возвращения» Крыма. По словам так называемого «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича, этим вопросом непосредственно занимается команда главы государства Владимира Зеленского.
Специальная рабочая группа, созданная по поручению Зеленского, ищет политические и дипломатические пути реализации этого плана. Кориневич заверил, что «никто не собирается сдавать позиции по Крыму».
«Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции быть не может», — заявил чиновник.
По его словам, Киев хочет реализовать концепцию «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса. Она является одним из пунктов стратегии. При этом украинский представитель не стал уточнять каких-либо подробностей этого плана.
Судя по намерениям украинских чиновников, можно сделать вывод, что команда президента этой страны блещет скорее идеями, чем умом, считают в России.
«В вопросах возвращения Крыма команда Зеленского, к сожалению, блещет не умом, а идеями — одна другой краше. Чего мы только не слышали: и дополнительные санкции, и ведение пропаганды… Вот теперь появилось ноу-хау — «переходное правосудие». Интересно, что это означает?» — задался вопросом депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Парламентарий отметил, что правосудие не делится на виды — «оно или есть, или его нет». В то же время он обратил внимание, что украинцы в настоящее время делают упор больше на свое красноречие.
«Именно поэтому чем фантастичней и, я бы сказал, гламурнее идея возвращения Крыма, тем больше шансов на ее утверждение, выделение финансирования, разворовывание финансирования и тихие поминки без лишних свидетелей — очередной идеи возвращения российского полуострова», — сказал в комментарии РИА «Новости» депутат Госдумы.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Газета.Ru: последние новости
Тимошенко вернула к образу женщины с косой Тимошенко вернула к образу женщины с косой Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей Как Порошенко соединил два "майдана" в один праздник Как Порошенко соединил два "майдана" в один праздник
Комментарии8 
Теги:
Украина , В мире , Политика , Статьи , Руслан Бальбек , Владимир Джаралла , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Дональд Трамп , ЕС , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , The Economist , Комсомольская правда , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1215
Россия провалилась на детском «Евровидении»
Россия провалилась на детском «Евровидении» 219
Бывший «народный мэр» Горловки оказался шпионом Украины
Бывший «народный мэр» Горловки оказался шпионом Украины 426
Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей
Стало известно, почему Агузарова не общается с семьей 2
Назван виновный в развале «Уральских пельменей»
Назван виновный в развале «Уральских пельменей» 7
Новости партнеров
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение