Украина без Крыма: Европа представила новую карту

Украина без Крыма: британский журнал представил карту Европы

Британское издание The Economist опубликовало ролик, в котором использовалась инфографика с двумя картами — Украины США . На каждой из них были изображены президенты этих стран. Только на украинской карте отсутствовал Крым . Этот факт вызвал недовольство посольства Украины в Лондоне. Дипломаты настоятельно попросили изменить картинку.

Британский еженедельный журнал The Economist опубликовал ролик, в котором была использована карта Украины без Крымского полуострова. На силуэтах карт Украины и США изображались президенты этих стран.

В материале издания говорилось о скандале, возникшем в сентябре из-за телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского . Именно этот диалог впоследствии стал поводом для начала импичмента главе США.

На этот ролик британского СМИ обратило внимание украинское посольство в Лондоне. «Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — говорится в сообщении украинской дипмиссии, которое дипломаты опубликовали в Twitter.

После того, как диппредставительство обратилось к СМИ, ролик был удален с YouTube-канала журнала.

Этот материал не остался незамеченным и в Крыму. По-мнению сенатора Сергея Цекова публикация британского издания является «знаковой».

«Те, кто готовят и выпускают такие карты, отлично понимают, что Крым находится в составе России, а не Украины», — уверен член Совфеда от Республики Крым.

Вместе с тем он отметил, что отслеживать подобные инциденты и представлять ноты протеста, является основной задачей украинских посольств за рубежом. «Главным образом посольства занимаются тем, что твердят: „Крым — это Украина“, — добавил Цеков.

В свою очередь, политолог Владимир Джаралла в комментарии kp.ru выразил мнение, что европейцы показывают понимание того, что Крым стал российским навсегда.

»Таких историй с картами так много, что можно говорить о тенденции: европейцы просто показывают понимание того, что Крым в России навсегда, и его присоединение было желанием крымчан», — считает собеседник портала.

Он также отметил, что в настоящее время многим кажется, что Россия и Запад выходят из тупика в отношениях, так как если будут реализованы Минские договоренности, то можно будет закрыть вопрос с антироссийскими санкциями. В этом случае признание Крыма как части России, по мнению политолога, уйдет в сторону.

«Лучше всего, если Украина согласится сама с реальностью, и тогда вообще это перестанет быть проблемой в отношениях Европы и России. Таким образом, стойкость и воля российского руководства приносят свои плоды», — заключил Владимир Джаралла.

Крымский полуостров стал российской частью после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда большинством голосов населения республики было принято решение выйти из состава Украины. Однако волеизъявление крымчан не восприняли страны Евросоюза и США. Власти этих государств ввели антироссийские санкции в том же году.

Вместе с тем Украина по-прежнему считает территорию полуострова своей, но временно «оккупированной». Параллельно Киев подготавливает «стратегию возвращения» Крыма. По словам так называемого «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича, этим вопросом непосредственно занимается команда главы государства Владимира Зеленского.

Специальная рабочая группа, созданная по поручению Зеленского, ищет политические и дипломатические пути реализации этого плана. Кориневич заверил, что «никто не собирается сдавать позиции по Крыму».

«Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции быть не может», — заявил чиновник.

По его словам, Киев хочет реализовать концепцию «переходного правосудия» для Крыма и Донбасса. Она является одним из пунктов стратегии. При этом украинский представитель не стал уточнять каких-либо подробностей этого плана.

Судя по намерениям украинских чиновников, можно сделать вывод, что команда президента этой страны блещет скорее идеями, чем умом, считают в России.

«В вопросах возвращения Крыма команда Зеленского, к сожалению, блещет не умом, а идеями — одна другой краше. Чего мы только не слышали: и дополнительные санкции, и ведение пропаганды… Вот теперь появилось ноу-хау — «переходное правосудие». Интересно, что это означает?» — задался вопросом депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий отметил, что правосудие не делится на виды — «оно или есть, или его нет». В то же время он обратил внимание, что украинцы в настоящее время делают упор больше на свое красноречие.