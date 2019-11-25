«Шут гороховый»: в ДНР высмеяли «народного мэра»

«Шут гороховый»: в ДНР высмеяли признание «народного мэра» в шпионаже на Украину

Признавшийся в шпионаже на украинскую разведку Эдуард Матюха был «народным мэром» три дня, и весь его вред заключался в продаже муки из гуманитарной помощи. Об этом 24 ноября сообщил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский на своей странице в Facebook.

«Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на три дня — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал — заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна — такие и разведчики», — написал Бердичевский.

Накануне Матюха в эфире украинского телеканала заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он рассказал, что спецслужба сумела вывезти его с территории ДНР, а последние пять лет он «провел в оккупации, где занимался провокациями», разжигая конфликты между разными группами ополченцев. По его словам, он якобы поставлял Киеву «очень много информации».