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Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
Зеленский надел форму с черепом на шевроне
Фото: © Телеканал "Громадське"
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп. На данный факт в своем Facebook обратил внимание украинский волонтер Роман Доник.
В форме с соответствующим шевроном глава государства явился на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда доставили украинские катера, возвращенные Россией.
По словам Доника, шеврон 72-й бригады ВСУ Зеленскому ранее подарили в ходе его поездки в Луганскую область. Волонтер напомнил, как экс-президента Петра Порошенко освистывали за ношение тактической кобуры, после чего тот сделал "работу над ошибками" и больше не играл "крутого воина".
"То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", — заметил волонтер.
На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись "Украина или смерть", которая являлась девизом воинского формирования УНР "Черные запорожцы".
В декабре прошлого года бывший президент страны Петр Порошенко опубликовал в Facebook "патриотическое" фото, на котором он стоит перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На форме одного из них отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.
Провокация в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября.
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Теги:
Украина , В мире , Керченский пролив , Путин и Зеленский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Роман Доник , СБУ
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