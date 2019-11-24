Зеленский надел форму с черепом на шевроне

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

В форме с соответствующим шевроном глава государства явился на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда доставили украинские катера, возвращенные Россией

По словам Доника, шеврон 72-й бригады ВСУ Зеленскому ранее подарили в ходе его поездки в Луганскую область. Волонтер напомнил, как экс-президента Петра Порошенко освистывали за ношение тактической кобуры, после чего тот сделал "работу над ошибками" и больше не играл "крутого воина".

"То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее", — заметил волонтер.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись "Украина или смерть", которая являлась девизом воинского формирования УНР "Черные запорожцы".

В декабре прошлого года бывший президент страны Петр Порошенко опубликовал в Facebook "патриотическое" фото, на котором он стоит перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На форме одного из них отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ . Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября.