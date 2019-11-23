Заместитель председателя государственной думы РФ Петр Толстой предложил отправить на Украину «посылку из унитазов». Так он отреагировал на заявление о якобы испорченных украинских кораблях, которые были возвращены после инцидента в Керченском проливе.
«Никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать», — цитирует Толстого «Национальная служба новостей».
Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией катера находятся в небоевом состоянии. Адмирал отметил, что с них сняты розетки, плафоны, унитазы и другое оборудование, передает RT. На обвинение уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» — заявила она.