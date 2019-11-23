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Армия

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией 

RT на русском
На Украине назвали явление «страшнее коррупции»
Фото: Reuters
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Об этом Меламуд сказал в эфире Youtube-канала «Vласть vs Vлащенко».
Бизнесмен подчеркнул, что Украину покидают специалисты и активные люди.
Он также отметил, что уезжающие за рубеж украинцы осваиваются на новом месте и вскоре перевозят туда свои семьи.
31 января первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что украинские трудовые мигранты перевели в страну около $11 млрд в 2018 году.
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Теги:
Украина , В мире , Екатерина Рожкова
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