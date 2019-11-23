На Украине назвали явление «страшнее коррупции»

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».

Об этом Меламуд сказал в эфире Youtube-канала «Vласть vs Vлащенко».

Бизнесмен подчеркнул, что Украину покидают специалисты и активные люди.

Он также отметил, что уезжающие за рубеж украинцы осваиваются на новом месте и вскоре перевозят туда свои семьи.