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Украинцев задержали за отправку дроном марихуаны в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Украинцы пытались отправить дроном марихуану в Россию
Фото: Lenta.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух жителей Кривого Рога, которые переправляли каннабис в Россию с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
Пакеты с марихуаной украинские наркодельцы доставляли на автомобиле в один из приграничных районов Сумской области.
«Вблизи линии государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию», — говорится в сообщении СБУ.
Там также заявили, что двух наркоторговцев задержали как раз во время попытки отправить пять килограммов каннабиса за границу. За контрабанду наркотиков злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее Украина экстрадировала в Израиль основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дов Сильвера. Его задержали в городе Умань Черкасской области, примерно в 200 километрах от Киева. Израиль разыскивал Сильвера, известного как «король наркоинтернета», за организацию международного наркокартеля.
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Комментарии1 
Теги:
Украина , Происшествия , СБУ , Кривой Рог
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