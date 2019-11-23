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Оружие

В России оценили стратегию Украины по возврату Крыма 

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В РФ оценили стратегию Украины по Крыму
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал сообщение о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает стратегию возвращения Крыма. Об этом сообщает RT.
По словам сенатора, все понимают, что полуостров никогда не вернется в состав Украины. Цеков добавил, что представители украинского лидера повторяют одни и те же фразы: «Крым украинский», «Мы будем бороться», «Мы его вернем». При этом они «ничего конкретного представить не могут».
Цеков также отметил, что Украина нуждается в «реальных» политиках, которые будут стремиться восстановить отношения между Киевом и Москвой. «Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня», — заявил сентаор.
Ранее сообщалось, что команда Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявил руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич. Кроме того, правительство Украины планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне. «Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках», — подчеркнул Кориневич.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Комментарии143 
Теги:
Украина , Политика , Владимир Зеленский , Антон Кориневич , Сергей Цеков , ЕС , Правительство Украины , Совет Федерации , Республика Крым
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