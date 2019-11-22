Комично: В РФ оценили решение Украины по российскому газу

В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной

"Непонятно, почему на Украине хотят осуждать Данию за ее решения. Все это выглядит комично. Ради того, чтобы вернуть российский газ в свою газотранспортную систему, Киев постоянно пытается как-то саботировать другие маршруты", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Киев сразу же отвергает любые предложения Москвы сохранить транспортировку голубого топлива через украинскую территорию.

"Думаю, что никаких последствий данное решение иметь не может, Дания не обратит на него внимания и ни один нормальный суд не станет рассматривать подобные апелляции", — заключил сенатор.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил в интервью "24 каналу", что украинские власти изучают возможность подать апелляцию на решение Дании касательно "Северного потока —2". По словам чиновника, при оспаривании решения Киев может использовать "экологический аспект".