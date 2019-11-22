Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Политика
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
Оружие
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Общество
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Происшествия

В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Комично: В РФ оценили решение Украины по российскому газу
Фото: ТАСС
Попытка Украины оспорить решение Дании разрешить в своих территориальных водах строительство трубопровода "Северный поток — 2" для транспортировки российского газа выглядит комично, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.
"Непонятно, почему на Украине хотят осуждать Данию за ее решения. Все это выглядит комично. Ради того, чтобы вернуть российский газ в свою газотранспортную систему, Киев постоянно пытается как-то саботировать другие маршруты", — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что Киев сразу же отвергает любые предложения Москвы сохранить транспортировку голубого топлива через украинскую территорию.
"Думаю, что никаких последствий данное решение иметь не может, Дания не обратит на него внимания и ни один нормальный суд не станет рассматривать подобные апелляции", — заключил сенатор.
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил в интервью "24 каналу", что украинские власти изучают возможность подать апелляцию на решение Дании касательно "Северного потока —2". По словам чиновника, при оспаривании решения Киев может использовать "экологический аспект".
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Последние новости
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре В США автомат ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя" В США автомат ШАК-12 назвали "ужасом на поле боя" Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Комментарии1 
Теги:
Украина , Политика , Северный поток 2 , Строительство , Энергетика , Владимир Джабаров , Совет Федерации , Дания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась 41
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия 142
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам 9
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing 2
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге 1
Видео
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение