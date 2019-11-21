Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление
Шоу-бизнес
У самолета Зеленского отказал двигатель
У самолета Зеленского отказал двигатель
В мире

Глава комитета Рады попросил СБУ проверить деятельность сайта «Миротворец» 

РИА Новости 36 минут назад
СБУ проверит сайт «Миротворец»
Фото: Р-Спорт
Глава комитета украинской Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта "Миротворец".
"Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах, других лицах", — сказано в документе, опубликованном на сайте телеканала "112 Украина".
В обращении на имя главы СБУ Ивана Баканова указывается, что по закону Украины "О защите персональных данных" обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности.
"Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", — сказано в тексте.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Комментарии 
Теги:
Украина , В мире , Нестор Шуфрич , Иван Баканов , Мария Захарова , Дунья Миятович , МИД , ОБСЕ , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери 362
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение 28
Сын Ротару сделал заявление
Сын Ротару сделал заявление 338
У самолета Зеленского отказал двигатель
У самолета Зеленского отказал двигатель 63
США нащупали «ахиллесову пяту» Китая
США нащупали «ахиллесову пяту» Китая
Видео
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
00:57
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Украина В мире
Секретный полигон Тонопа попал на видео
06:40
Секретный полигон Тонопа попал на видео
Армия Войска
В России отреагировали на новые обвинения Киева
01:39
В России отреагировали на новые обвинения Киева
Политика
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
01:39
С возвращённых Киеву кораблей пропали унитазы
В мире Украина
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
01:02
Пока вы не уснули: дело о бойне в Забайкалье получило продолжение
В мире
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
02:03
Раскрыты неизвестные детали биографии Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение