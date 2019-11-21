СБУ проверит сайт «Миротворец»

Глава комитета Рады попросил СБУ проверить деятельность сайта «Миротворец»

"Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистах, других лицах", — сказано в документе, опубликованном на сайте телеканала "112 Украина".

В обращении на имя главы СБУ Ивана Баканова указывается, что по закону Украины "О защите персональных данных" обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности.

"Прошу вас дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", — сказано в тексте.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.