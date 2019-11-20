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Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери ранеными 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
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В сообщении отмечается, что огонь был зафиксирован недалеко от населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Южное, Железное, Кондрашевская Новая, Крымское, Березовое и Луганское, говорится на странице ООС в Facebook.
Также украинские позиции дважды обстреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», еще один обстрел пришелся на район оперативно-тактической группировки «Север». Во время обстрелов участки разведения сил и средств не пострадали.
«Украинская сторона, на одном из участков, сегодня дважды спрашивала «Тишину» для оказания помощи раненым», — сообщили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что снайперы в Донбассе ликвидировали двоих украинских силовиков.
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Теги:
Украина , Видео , В мире
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