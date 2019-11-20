Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире

На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка 

Lenta.ru 49 минут назад
Раскрыты подробности боев за аэропорт Донецка
Фото: Reuters
Украинский генерал-майор Олег Микац охарактеризовал ополченцев Донбасса во время боев за Донецкий аэропорт. Об этом он рассказал агентству УНИАН.
По его словам, ополченцами жители юго-восточной Украины становились не ради идеи.
«Была такая категория людей: в школе плохо учился, работы нормальной нет, друзей нет, денег вечно не хватает. И тут он берет в руки автомат. Соседи смотрят с уважением, никто "дурачком" уже не называет», — пояснил военный.
Микац добавил, что ополченцы Донбасса были очень «фанатичны», однако к ним относились как к расходному материалу. Бойцы не забирали тела убитых соратников, чтобы не организовывать похороны и не выплачивать компенсации — они руководствовались принципов «нет тела — нет дела», отметил генерал.
«Нам приходилось собирать трупы врага, доставлять их в морозильные комнаты бывшей кухни ДАП [украинская государственная авиакомпания — прим. "Ленты.ру"]. Много позже они показывали те тела и рассказывали, что это не они, а мы бросили своих», — рассказал Микац.
Бои за Донецкий аэропорт шли с осени 2014 года по январь 2015-го, в результате он оказался почти полностью разрушен. Первые серьезные столкновения между силами Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в том районе начались еще в последних числах августа 2014-го. 5 сентября того же года на переговорах в Минске было заключено соглашение, по которому территория аэропорта отошла ДНР, однако оно не было выполнено.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Последние новости
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов Через счета бывшего российского министра прошел почти миллиард долларов Появились подробности об опухоли Анастасии Заворотнюк Появились подробности об опухоли Анастасии Заворотнюк
Комментарии 
Теги:
Украина , В мире , Конфликты , УНИАН , Lenta.ru , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва 215
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену 150
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 46
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 70
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе 16
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
00:57
Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе
Армия В мире
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
На Украине захотели «вжарить» по России
00:44
На Украине захотели «вжарить» по России
В мире Политика
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение