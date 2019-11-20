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Политика

Зеленский заявил, что готов каждое утро делать зарядку со всей страной 

ТАСС + ещё 2 7 минут назад
Зеленский готов делать зарядку со всей страной
Фото: Instagram
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы готов каждое утро со всей страной в 07:00 утра делать онлайн-зарядку ради пропаганды здорового образа жизни. Такую идею озвучил один из школьников Кривого Рога во время встречи в среду главы государства с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".
По мнению подростка, Украина могла бы стать спортивнее, если бы можно было делать зарядку вместе с президентом.
"Если люди хотят, то можно в 07:00. Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять", — заявил в ответ Зеленский.
Правда, присутствовавшая на встрече супруга президента Елена отреагировала на предложение более скептически. По ее мнению, эта идея напоминает "советские времена, когда есть генеральный секретарь". "Можно еще и гимн спеть после этого", — сыронизировала она.
Но Зеленский поддержал идею и добавил, что местные органы власти могли бы стадионы и спортивные площадки подготовить для школьников.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Кривой Рог
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