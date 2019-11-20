Зеленский готов делать зарядку со всей страной

Зеленский заявил, что готов каждое утро делать зарядку со всей страной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы готов каждое утро со всей страной в 07:00 утра делать онлайн-зарядку ради пропаганды здорового образа жизни. Такую идею озвучил один из школьников Кривого Рога во время встречи в среду главы государства с молодежью в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

По мнению подростка, Украина могла бы стать спортивнее, если бы можно было делать зарядку вместе с президентом.

"Если люди хотят, то можно в 07:00. Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять", — заявил в ответ Зеленский.

Правда, присутствовавшая на встрече супруга президента Елена отреагировала на предложение более скептически. По ее мнению, эта идея напоминает "советские времена, когда есть генеральный секретарь". "Можно еще и гимн спеть после этого", — сыронизировала она.

Но Зеленский поддержал идею и добавил, что местные органы власти могли бы стадионы и спортивные площадки подготовить для школьников.