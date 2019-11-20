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Политика

Зеленский собрался менять депутатов Рады 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Зеленский собрался менять депутатов Рады
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады. Видеозапись его выступления опубликована на странице президента в Facebook.
«Страна должна быть такой, какой являетесь вы — свежая. Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», — сказал он детям.
23 октября Зеленский призвал всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады от «Слуги народа» пройти проверку на детекторе лжи.
По его словам, если кто-то из депутатов замешан в коррупционных схемах, то этим должны заняться правоохранительные органы.
«Я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», — заверил глава государства.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , МВД , Верховная Рада
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