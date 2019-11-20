Зеленский собрался менять депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады . Видеозапись его выступления опубликована на странице президента в Facebook.

«Страна должна быть такой, какой являетесь вы — свежая. Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», — сказал он детям.

23 октября Зеленский призвал всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады от «Слуги народа» пройти проверку на детекторе лжи.

По его словам, если кто-то из депутатов замешан в коррупционных схемах, то этим должны заняться правоохранительные органы