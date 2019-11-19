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В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на детекторе лжи 

ТАСС + ещё 2 47 минут назад
В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на детекторе лжи
Фото: Газета.Ru
КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Законопроект о проверке парламентариев на детекторе лжи каждые полгода зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте парламента.
Автором проекта закона, который должен способствовать предотвращению коррупционных деяний, а периодичность проверок на детекторе лжи составит два раза в год, выступил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
"По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий", — говорится в документе.
Согласно законопроекту, Национальному агентству по предотвращению коррупции будет поручено создать перечень обязательных вопросов для проверки депутатов. Непосредственно проверку должно проводить подразделение Совета нацбезопасности и обороны или Минобороны, у которого есть документ о наличии подготовки и навыков работы с полиграфом. Все проверки парламентариев на детекторе лжи будут фиксироваться на видео.
Ранее Дубинский сам прошел проверку на детекторе лжи, после того как финансовый комитет Рады не поддержал законопроект, направленный на ликвидацию коррупционной схемы при оценке недвижимости. На проведении проверки настаивали в офисе президента Владимира Зеленского. Дубинский обнародовал результаты своей проверки на полиграфе, и они оказались оправдательными для него.
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Теги:
Украина , Владимир Зеленский , Александр Дубинский , Министерство обороны , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев
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