В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на детекторе лжи

"По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий", — говорится в документе.

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