Банкир Коломойский сыграет в политика Жириновского

Для патрона украинского президента нашли маску «сына юриста»

Только что стало известно, что власти планируют примерно в шесть раз — до 353 млн рублей — увеличить субсидирование основанного Владимиром Жириновским Института мировых цивилизаций. И вот чем, по-вашему, полезен бесконечный лидер российских либерал-демократов? Только ли тем, что он кружит голову оппозиционно настроенному электорату, не допуская того, чтобы всех недовольных собрали бы под своим крылом коммунисты . Или тем, что он, как коршун, бросается на указанную ему свыше политическую цель, будь то партия или отдельный деятель, выполняя черновую работу, которой, в частности, правящая партия побрезговала бы.

Всё так, но ещё Владимир Вольфович всегда рад озвучить информацию, обрисовать позицию, которые таким образом запускались в общественную среду для тестирования отношения к ним. Потом Жириновский мог сколько угодно утверждать, что, мол, власть украла его идеи. На самом деле, его просто использовали, как пробный шар, как инструмент доведения нужной информации до восприимчивых слоёв общества. Вот опять на днях Жириновский поведал, что стареющему Лукашенко всё труднее управлять страной. А потому у него один выход — объединение с Россией. ВВЖ уже по части репутации терять нечего, но внимательный поймет намёк.

И вот явно ту же маску отвязного демагога с весьма сомнительной репутацией примеряют сейчас в Киеве на банкира Игоря Коломойского, в просторечье — Беню. Видимо, российский опыт сочтён там полезным. Судя по всему, единственное отличие от привычной тактики ВВЖ будет состоять в том, что «Беня» предпочтёт подкидывать жёсткую информацию, скорее, западным партнёрам и покровителям нынешнего киевского режима. И не станет делать акцент на «внутреннем рынке». Будет делать публичные заявления, на которые сам действующий президент не отважится. Статус не позволит так себя вести.

Премьера новой функции в недалёком прошлом беглого банкира состоялась в ходе его недавнего интервью американским журналистам. Когда он пригрозил Западу, который, дескать, толкает Украину к войне с Россией, а денег не даёт, тем, что вскоре русские танки будут стоять под Варшавой и Краковом. И что русские могли бы дать Украине сто миллиардов долларов в качестве примирительного жеста. Фактически всё интервью было откровенным шантажом американской «крыши» режима. И посыл был совершенно очевидным: Украина будет до тех пор сдерживать так называемый «русский мир», пока за океаном хорошо за это платят. Дайте денег и побольше, иначе Москва может нас перекупить. Сигнал был послан очевидный.

Конечно, Владимир Зеленский вряд ли мог вот так прямым текстом что-то потребовать у своих кукловодов. А Коломойскому всё как с гуся вода. Что с него, спекулянта и интригана, возьмёшь. Но информация-то вброшена. И есть большие основания полагать, что такая игра под Жириновского в исполнении банкира Коломойского продолжится.