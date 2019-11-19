Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
В мире
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Происшествия

Для патрона украинского президента нашли маску «сына юриста» 

News.ru 2 часа назад
Банкир Коломойский сыграет в политика Жириновского
Фото: IgorKolomoysky/Twitter
Только что стало известно, что власти планируют примерно в шесть раз — до 353 млн рублей — увеличить субсидирование основанного Владимиром Жириновским Института мировых цивилизаций. И вот чем, по-вашему, полезен бесконечный лидер российских либерал-демократов? Только ли тем, что он кружит голову оппозиционно настроенному электорату, не допуская того, чтобы всех недовольных собрали бы под своим крылом коммунисты. Или тем, что он, как коршун, бросается на указанную ему свыше политическую цель, будь то партия или отдельный деятель, выполняя черновую работу, которой, в частности, правящая партия побрезговала бы.
Всё так, но ещё Владимир Вольфович всегда рад озвучить информацию, обрисовать позицию, которые таким образом запускались в общественную среду для тестирования отношения к ним. Потом Жириновский мог сколько угодно утверждать, что, мол, власть украла его идеи. На самом деле, его просто использовали, как пробный шар, как инструмент доведения нужной информации до восприимчивых слоёв общества. Вот опять на днях Жириновский поведал, что стареющему Лукашенко всё труднее управлять страной. А потому у него один выход — объединение с Россией. ВВЖ уже по части репутации терять нечего, но внимательный поймет намёк.
И вот явно ту же маску отвязного демагога с весьма сомнительной репутацией примеряют сейчас в Киеве на банкира Игоря Коломойского, в просторечье — Беню. Видимо, российский опыт сочтён там полезным. Судя по всему, единственное отличие от привычной тактики ВВЖ будет состоять в том, что «Беня» предпочтёт подкидывать жёсткую информацию, скорее, западным партнёрам и покровителям нынешнего киевского режима. И не станет делать акцент на «внутреннем рынке». Будет делать публичные заявления, на которые сам действующий президент не отважится. Статус не позволит так себя вести.
Премьера новой функции в недалёком прошлом беглого банкира состоялась в ходе его недавнего интервью американским журналистам. Когда он пригрозил Западу, который, дескать, толкает Украину к войне с Россией, а денег не даёт, тем, что вскоре русские танки будут стоять под Варшавой и Краковом. И что русские могли бы дать Украине сто миллиардов долларов в качестве примирительного жеста. Фактически всё интервью было откровенным шантажом американской «крыши» режима. И посыл был совершенно очевидным: Украина будет до тех пор сдерживать так называемый «русский мир», пока за океаном хорошо за это платят. Дайте денег и побольше, иначе Москва может нас перекупить. Сигнал был послан очевидный.
Конечно, Владимир Зеленский вряд ли мог вот так прямым текстом что-то потребовать у своих кукловодов. А Коломойскому всё как с гуся вода. Что с него, спекулянта и интригана, возьмёшь. Но информация-то вброшена. И есть большие основания полагать, что такая игра под Жириновского в исполнении банкира Коломойского продолжится.
Именно он и впредь будет источником и озвучивателем идей и тайных желаний, формулируемых на киевской Банковой улице, в администрации президента. Идей, направленных на давление на западных партнёров, иногда просто на грани фола. Так что опыт и наработки нашего Владимира Вольфовича не останутся невостребованными. Не исключено, что через какой-то период «оба два» начнут напрямую обмениваться жёсткими, на грани взаимных оскорблений месседжами, за которыми будет проглядываться поиск компромисса Киевом и Москвой.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
News.ru: последние новости
Зеленский прекратил действие ещё одного соглашения Украины с СНГ Зеленский прекратил действие ещё одного соглашения Украины с СНГ В ЛНР оценили угрозы Киева о «диком поле» в Донбассе В ЛНР оценили угрозы Киева о «диком поле» в Донбассе Флаги США подняли над позициями украинской армии в Донбассе Флаги США подняли над позициями украинской армии в Донбассе
Комментарии 
Теги:
Украина , Политика , Статьи , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 12
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой 16
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу 13
Россия достала из заначки ракетоносец
Россия достала из заначки ракетоносец
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение