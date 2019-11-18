Украина вышла еще из одного соглашения СНГ

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Украина вышла из соглашения СНГ по улучшению расчетов между компаниями 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран СНГ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", — говорится в опубликованном указе Зеленского.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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