Мир без территорий: Киев готов отказаться от Донбасса

Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Киев готовится к выходу из Минских соглашений и заморозке конфликта в Донбассе, но при этом пытается окончательно не потерять лицо. Именно для этого Владимиру Зеленскому очень нужна встреча в нормандском формате с участием своего визави Владимира Путина

На этой встрече украинский президент хочет публично обозначить «красные линии», за которые никогда не перейдет украинское руководство. А именно: никакого особого статуса для Донбасса, который в Киеве считают инструментом сохранения Москвой контроля над регионом, и никакой амнистии участникам боевых действий (украинские патриоты не поймут).

Иными словами, Зеленский хочет устроить очередное шоу, на этот раз с приглашенным гостем из Москвы. И понятно, почему в последней не слишком торопятся принимать это приглашение. Движение к миру по «формуле Зеленского» — это прекращение стрельбы без реинтеграции неподконтрольных территорий. Тяжелый компромисс с украинской «партией войны» в лице главы МВД Арсена Авакова с горем пополам позволил начать разведение сил в точках, определенных на встрече в Минске

Окончание стрельбы и ежедневных сводок с убитыми и ранеными — это то, что намерен предъявить Зеленский своему избирателю в качестве выполнения предвыборного обещания об установлении мира.

Мира без возврата территорий. Но ответственность за невыполнение этой части сделки с избирателем всегда можно возложить на Москву, в которой, как любил говорить предшественник Зеленского на посту, и хранятся ключи от мира. Именно для этого Зеленскому так необходима встреча с Путиным. И не важно, пройдет такая встреча в Европе при участии лидеров Франции Германии или тет-а-тет в Казахстане по приглашению первого президента Нурсултана Назарбаева . Зеленскому важно показать, что он пытался. Пытался донести позицию Украины , сделал все, что мог — а кто может, мол, пусть сделает больше.

Непонятно только, зачем нужна эта встреча Путину. Даже если российский лидер и его аргументы на встрече будут выглядеть убедительней, каждая сторона покажет…что надо покажет. Мы ведь знаем, что есть новости для своих и всех остальных.

В самой Украине вовсю идет подготовка к заморозке конфликта. На политическом уровне Зеленского в этом готова поддержать опекаемая условным «Соросом» партия «Голос» Святослава Вакарчука , которая на прошлой неделе официально призвала к выходу из Минского процесса. Казалось бы, такая поддержка «Слуге народа», партии власти, обладающей монобольшинством в Верховной Раде , нужна, как пятое колеса.

Но следует учитывать, что и сама партия «Слуга народа», как показали последние недели, не монолитна: причем относительно трезвомыслящая партийная верхушка явно уступает в численности и влиянию партийным низам, состоящим сплошь из «активистов», «волонтеров», сотрудников грантовых структур и людей, связанных с экс-президентом Петром Порошенко . «Голос» может стать для Зеленского той спасительной соломинкой, которая позволит ему сохранить контроль над парламентом при расползании собственной партии на группы влияния в сопровождении ожесточенной внутривидовой борьбы.

С точки зрения Зеленского, как политика, который пришел на один президентский срок (согласно его собственным заявлениям), заморозка конфликта — самый простой путь удержания власти. Реинтеграция территорий — куда более сложный и рискованный проект, грозящий потерей власти еще до окончания первого срока. Чего многочисленному окружению президента, комедиантов при власти, только-только севших на потоки, совсем не хочется.

В плане заморозки конфликта активно работают и с общественным мнением. На днях издание «Зеркало недели» представило результаты собственного опроса жителей неподконтрольных территорий, согласно которому свыше 64% жителей непризнанных ДНР и ЛНР желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в состав Украины изъявили желание вернуться немногим более 5%. Исследование в целом фиксирует пророссийские взгляды жителей неподконтрольных территорий. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? По крайне мере, к этому решению власти готовят народ.

В Офисе президента и партии «Слуга народа», которая кичится использованием новых предвыборных технологий, внимательно следят за общественным мнением. Именно последнее во многом определяет стилистику и суть решений украинского руководства, которое давно отказалось от того, чтобы пытаться существенным образом повлиять или переформатировать общественные настроения, заданные пятилетним правлением Порошенко. Рейтинги, срезы, замеры общественного мнения являются «руководящей и направляющей силой» для команды Зеленского. И последний, как талантливый актер, может воспроизвести любую управленческую стилистику.

Возможно, для кого-то это прозвучит странно, но стилистическим ориентиром для Зеленского сейчас является Александр Лукашенко . Последний, согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», является самым популярным иностранным политиком на Украине. Его качество, как политика, на «хорошо» и «отлично» оценивают 66% украинских респондентов. Лукашенко, который регулярно встречается и созванивается с Путиным, но всегда делает все по-своему — конечно, с поправкой на статус российско-украинских отношений — образчик беспроигрышной политической роли для Офиса украинского президента. Встречи нужны, разговоры нужны, нужны трансляции и сюжеты — необходимые атрибуты «напряженного диалога». Но сделаем все равно по-своему.

Складывается впечатление, что одной лишь этой цели служат выпущенные в точках разведения войск — поселках Петровское и Золотое — белые ракеты. С точи зрения Киева, разведение войск — это конечная, а не начальная точка урегулирования конфликта в Донбассе.

С позиции временщиков, которыми и является вся пришедшая к власти на Украине команда, это вполне рабочая стратегия. Но с точки зрения украинских интересов — стратегия заведомо проигрышная. Потому как власть всерьез недооценивает близость настроений Донбасса неподконтрольного и подконтрольного Украине — достаточно посмотреть ролик беседы журналиста пропагандистского украинского канала ICTV с жителем поселка Рубежное, набравший бешенную популярность в сети. Рубежное находится более чем в 100 км от Луганска.

Более того, близость этих взглядов будет ощущаться далеко за пределами Донбасса — в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях и далее на юг Украины. Другое дело, что говорить в этих регионах об этом не принято — во избежание травли со стороны государства и криминала, завернутого в украинские флаги. Так или иначе, прецедент добровольного отказа от территорий будет иметь самые серьезные последствия для будущего Украины.