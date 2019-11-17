Что стоит за возвращением Россией украинских кораблей

Россия приняла решение вернуть Украине три судна, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе. 17 ноября от морского вокзала Керчи отошли буксир «Яны Капу», а также катера «Бердянск» и «Никополь» — для передачи украинской стороне в открытом море. Члены экипажей этих судов вернулись на Украину ещё в начале сентября. Нынешний же шаг наблюдатели связывают с назначенной на 9 декабря встречей «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция), хотя в МИД РФ заявили, что вопрос возвращения буксира и катеров прорабатывался давно.

Инцидент в Керченском проливе 25 ноября прошлого года, когда российские силы задержали (по обвинению в незаконном пересечении границы) украинские суда, стал одним из многих — но от того не менее значимых, — в истории непростых отношений между Москвой Киевом последних лет. На Украине на тот момент у власти был президент Пётр Порошенко , и мало кто сомневался: при нём добиться уступок от России едва ли удастся.

После прихода на президентский пост Владимира Зеленского риторика украинской стороны поменялась. Несмотря на то, что Киев по-прежнему выступает за возвращение Крыма , антироссийские санкции и т.д., новый глава государства, похоже, готов пошагово двигаться к деэскалации в двусторонних отношениях. Об этом свидетельствует и принятие Украиной «формулы Штайнмайера», подразумевающей разведение сил в Донбассе, и сам отвод военных от линии соприкосновения, и состоявшийся ещё в начале осени обмен заключёнными. Именно 7 сентября на украинскую землю вернулись члены экипажей задержанных в Керченском проливе катеров и буксира. После этого тема возвращения самих судов в информпространстве всплывала крайне редко, однако теперь, очевидно, удалось добиться прорыва.

Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе, — заявил ещё вечером 16 ноября помощник президента Украины Андрей Ермак

Многие аналитики связывают внезапный прогресс с тем, что наконец стала известна дата очередной встречи «нормандской четвёрки» на высшем уровне. Это будут первые подобные переговоры с 2016 года — они состоятся в Париже 9 декабря. Зеленский в таких встречах пока ещё не участвовал.

В МИД РФ, впрочем, предпочли не увязывать грядущий саммит и возвращение Украине судов, отмечая, что работа на этом направлении велась многие месяцы. Тем не менее, логично допустить, что прорыв в решении данной проблемы имеет отношение к согласованию долгожданной встрече «четвёрки».

В этом контексте передача Россией кораблей Украине — шаг важный и позитивный, не в меньшей степени, чем сентябрьский обмен заключёнными. Вполне вероятно, что в Москве оценили миротворческие усилия Зеленского по Донбассу и его готовность, в отличие от Порошенко, к диалогу. Для украинского лидера возвращение судов станет очередным козырем и в вопросах внутриполитической повестки — не уступив националистам и другим силам, провоцирующим дальнейшую эскалацию, он вновь закрепил за собой репутацию «президента-миротворца». Как отмечают политологи из Украины, значительная часть общества, несмотря на болезненный крымский вопрос, всё же не готова поддерживать радикалов, стремящихся к продолжению конфронтации Москвы и Киева.

Символичен и тот факт, что суда было решено передать за несколько дней до годовщины их задержания. Однако это вполне могло стать и результатом неких кулуарных договорённостей между членами «нормандской четвёрки». Президент Франции Эммануэль Макрон уже неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией, в том числе, и по украинской теме. Канцлер ФРГ Ангела Меркель , несмотря на порою жёсткие заявления, также выступает за ослабление напряжённости между Москвой и Киевом. На этом фоне можно лишь гадать, оказали ли они влияние, например, на Зеленского, чтобы тот пошёл на некоторые уступки Кремлю в обмен на возвращение судов.

Пока что украинский президент не может похвастаться серьёзными достижениями во внутренней политике. Конфликты между различными группами влияния, наметившийся — пусть пока и не критичный, — раскол в правящей партии «Слуга народа», недавнее интервью олигарха Игоря Коломойского, а также непопулярные реформы, вроде снятия моратория на продажу земли, — всё это значимые внутриполитические вызовы для Зеленского. Во внешней политике он пока записал себе в актив обмен заключёнными, теперь к этому добавилось возвращение судов. Однако многое будет зависеть от того, что сможет предложить президент Украины партнёрам по «четвёрке» в декабре. Слухи о том, будто Киев уже приготовил свою «дорожную карту» по Донбассу, ходят давно. Теперь же остаётся ждать саммита в Париже и его результатов.