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В ЛНР сообщили, что над позициями украинской армии в Донбассе подняли флаги США 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Над позициями ВСУ в Донбассе заметили флаг США
Фото: ТАСС
Украинские военнослужащие подняли флаги США над своими позициями возле двух населенных пунктов на территории Луганской области. Об этом в воскресенье сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", — цитирует его агентство Луганскинформцентр.
Это сообщение сопровождают фотографии звездно-полосатых флагов над украинскими позициями.
lug-info.com
По словам Филипоненко, они появились "накануне приезда американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания The New York Times‎, который прибыл для работы в бригадах, входящих в украинскую оперативно-тактическую группировку "Север".
"Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом, и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине", — отметил он.
Представитель Народной милиции ЛНР обратил внимание, что, по сути, "такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе".
Украинский предприниматель Игорь Коломойский на этой неделе в интервью газете The New York Times рассказал, что США используют Украину для ослабления своего геополитического соперника — России. США просто хотят, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца", подчеркивал он. Кроме того, Коломойский констатировал, что страны Запада никогда не примут Украину в ЕС и НАТО.
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Теги:
Украина , Армия , В мире , Игорь Коломойский , Иван Филипоненко , ЕС , НАТО , New York Times , США
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