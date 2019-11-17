Над позициями ВСУ в Донбассе заметили флаг США

В ЛНР сообщили, что над позициями украинской армии в Донбассе подняли флаги США

Украинские военнослужащие подняли флаги США над своими позициями возле двух населенных пунктов на территории Луганской области. Об этом в воскресенье сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

"16 ноября "патриоты Украины", командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский", — цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Это сообщение сопровождают фотографии звездно-полосатых флагов над украинскими позициями.

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По словам Филипоненко, они появились "накануне приезда американского журналиста Хоффмана Вэйна из авторитетного американского издания The New York Times‎, который прибыл для работы в бригадах, входящих в украинскую оперативно-тактическую группировку "Север".

"Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом, и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине", — отметил он.

Представитель Народной милиции ЛНР обратил внимание, что, по сути, "такими действиями украинские командиры открыто демонстрируют, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе".