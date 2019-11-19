Танки из золота: на что потратят оборонный бюджет Украины

Танки из золота: на что будет потрачен оборонный бюджет Украины (Апостроф, Украина)

Ожидаемое увеличение оборонного бюджета Украины можно будет оценить только после того, как будет представлена программа развития армии, вооружений и военной техники. Куда эти деньги потратят? Можно, например, купить два танка из чистого золота или 15 футбольных полей, чтобы развивать спорт в армии, иронизируют эксперты издания Апостроф (Украина).

Кабинет министров передал в Верховную раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год, в котором предусматривается повышенное финансирование сектора безопасности и обороны. На презентации документа министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что этот оборонный бюджет будет самым большим за годы независимости Украины. Его приоритетом станет развитие и закупка вооружения и военной техники. Эксперты удовлетворены ростом финансирования, но отмечают, что без актуальной Госпрограммы развития ВСУ, невозможно определить, на что именно эти деньги будут потрачены.

Доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год был передан в Раду 5 ноября.

«Бюджет министерства обороны на 2020 год станет наибольшим за время независимости. Согласно нашим стратегическим планам, на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) — это 245,8 миллиарда гривен из которых 136 миллиарда гривен пойдут на оборону. Государственные гарантии на закупку вооружения, военной техники составят 9 миллиардов гривен, а в 2019 были 3 миллиарда гривен. Также на оборону направляются часть средств Министерства экономического развития — 2,4 миллиарда гривен, которые пойдут на производство боеприпасов для минобороны», — пояснил министр Андрей Загороднюк.

Рост расходов

Он отметил, что бюджет минобороны в 2019 году составлял 102 миллиарда гривен. Такая же сумма фигурировала и в проекте госбюджета 2020 года, принятом парламентом в первом чтении 18 октября. Однако к первому чтению проект бюджета 2020 года разрабатывался на основании макроэкономических показателей, заложенных предыдущим правительством Владимира Гройсмана . Согласно этим показателям, рост ВВП ожидался на уровне 3,3%. Но уже после принятия документа в первом чтении, макропоказатели были пересмотрены в сторону увеличения на 3,7% по консервативному сценарию и до 4,8% по оптимистическому.

Поэтому ко второму чтению расходную часть существенно увеличили по всем статьям. Министерству обороны планируется выделить 116,1 миллиарда гривен. Из них на руководство и военное управление вооруженными силами Украины (ВСУ) — 720 миллиона гривен (против 657,6 миллиона гривен, утвержденных в первом чтении); на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, а также медицинское обеспечение — 88,9 миллиарда гривен (81,6 миллиарда гривен в первом чтении). Планируется также существенное увеличение расходов на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружений и военной техники (ВВТ) — 22,7 миллиарда гривен (против 16,9 миллиарда гривен). На жилье для военнослужащих выделяется 1,2 миллиарда гривен (ранее было 832,2 миллиона гривен), утилизацию боеприпасов, а также обеспечение живучести арсеналов — 2,53 миллиарда гривен (против 1,5 миллиарда гривен). Главному управлению разведки Минобороны будет выделено 3,57 миллиарда гривен (2,86 миллиарда гривен было в первом чтении), а Государственной специальной службе транспорта — 1,36 миллиарда гривен (против 933,7 миллиона гривен).

Отметим, что сумма, приближающаяся к 136 миллиарда гривен, получается только в том случае, если к запланированному бюджету Минобороны прибавить 2,4 миллиарда гривен от минэкономразвития, 9 миллиарда гривен госгарантий, а также средства, выделенные на нужды ГУР и государственной службы транспорта.

Хорошо, но мало

В августе 2019 года минобороны сообщало, что рассчитывает получить в будущем госбюджете 218,7 миллиарда гривен. Начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов объяснял, что из ожидаемой суммы 55% составят расходы на содержание персонала, 23% — на развитие ВВТ, 17% — на эксплуатационные расходы и 5% — на инфраструктуру. Также планировалось увеличение денежного довольствия для военнослужащих. Правда, конкретные цифры не назывались.

Военный эксперт, главный редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко говорит, что денежное довольствие закладывается в расходной статье на обеспечение деятельности ВСУ. Нынешнее ее увеличение на более чем 7 миллиардов гривен, до 88,9 миллиарда гривен, может указывать на возможное повышение денежного довольствия в будущем году.

«По сравнению с первым чтением, бюджет на оборону вырос на 14 миллиарда гривен. Это хороший, оптимистический показатель. Увеличение расходов на обеспечение ВСУ, строительство и покупку жилья говорит об ориентации на потребности военнослужащих. Также стоит отметить существенное увеличение расходов на ВВТ, хотя все равно отмечается дисбаланс от общепринятой формулы расходов: 30% — на боевую подготовку, 30% — на закупку вооружения, 40% — на денежное обеспечение», — рассказывает «Апострофу» Михненко.

По его словам, несмотря на рост, будущий оборонный бюджет все еще далек от практик наших зарубежных партнеров. Например, в Польше, при численности армии в 123 тысяч человек, бюджет составляет 10 миллиардов гривен. У нас при численности в 255 тысяч — менее 5 миллиардов гривен (по нынешнему курсу). В свою очередь, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский пояснил «Апострофу», что, начиная с 2014 года, рост оборонных бюджетов способствовал укреплению обороноспособности Украины. Но ожидаемое увеличение бюджета, можно будет оценить только после того, как будет представлена программа развития армии, вооружений и военной техники.

«Структурно идет рост — это плюс, но содержательно не ясно, куда эти средства идут. Я сторонник того, чтобы сначала представляли программу, а потом под нее выделяли средства, у нас пока наоборот. Даже текст программы развития ВСУ был засекречен», — говорит он «Апострофу».

Напомним, Государственная программа развития ВСУ на период до 2020 года вступила в силу в марте 2017 года. Она определяет пять стратегических целей — развитие системы управления армией на основе стандартов НАТО , усовершенствование системы оборонного планирования, подготовка ВСУ для гарантированного отражения вооруженной агрессии, создание единой системы логистики и медицинского обеспечения по стандартам НАТО, а также профессионализация военнослужащих и формирование необходимого военного резерва.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь уверен, что без понимания, в каком направлении будет развиваться украинская армия и вооружение, любой бюджет останется без сути:

«Планируют больше 22 миллиардов гривен на ВВТ, но куда эти деньги потратят? Можно, например, купить два танка из чистого золота или 15 футбольных полей, чтобы развивать спорт в армии. То, что новая власть правильно ставит приоритеты на увеличение расходов на оборону — это очень похвально, но хотелось бы понимать, что мы будем с этими средствами делать».

По словам Самуся, на сегодняшний день Украина нуждается в ракетных вооружениях средней дальности, системе противоракетной обороны, чтобы противостоять угрозе применения российских ракетных комплексов. Также на повестке дня стоит создание системы стратегической разведки для точного целеуказания. До сих пор не ясна концепция развития флота.

В минобороны «Апострофу» заявили, что департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники ведет работу по подготовке программы развития. Документ будет представлен по мере его готовности.