Песков назвал главный вопрос к Украине

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Песков назвал главный вопрос лидеров «нормандского формата» к Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 1 час назад
Лидеры «нормандской четверки» не понимают, как Киев будет согласовывать закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что «нормандская четверка» рассчитывает на понимание Киевом того, как им дальше себя вести и «что делать с этим законом».
Ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что в ближайшие два-три года выборов в Донбассе не будет. По ее словам, говорить о них пока преждевременно.
Киев заявлял также о необходимости «нового закона» об особом статусе Донбасса. По мнению украинских властей, прежний, принятый при Петре Порошенко, не позволяет «строить мирный процесс».
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Комментарии24 
Теги:
Украина , Видео , В мире , Политика , Выборы на Украине , Закон о Донбассе , Путин и Зеленский , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Правительство Украины , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев
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