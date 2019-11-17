Песков назвал главный вопрос к Украине

Песков назвал главный вопрос лидеров «нормандского формата» к Украине

Лидеры «нормандской четверки» не понимают, как Киев будет согласовывать закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов», — передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что «нормандская четверка» рассчитывает на понимание Киевом того, как им дальше себя вести и «что делать с этим законом».

Ранее представитель правительства Украины Верховной раде Ирина Верещук заявила, что в ближайшие два-три года выборов в Донбассе не будет. По ее словам, говорить о них пока преждевременно.