Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом

«Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, — это КПВВ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он заявил, что «очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», так как, по его словам, «это фактически витрина» Украины, которая «наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно».

«А мы точно знаем, что эти конструкции временные, потому что настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет!» — добавил президент.

Ранее сообщалось, что КПП Украины «Каланчак» и «Чонгар» возобновят работу 15 ноября.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.