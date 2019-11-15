Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Знает, но ей так удобно": что известно о жене Соколова
"Знает, но ей так удобно": что известно о жене Соколова
Происшествия
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Шоу-бизнес
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
Происшествия
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Происшествия

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины 

RT на русском + ещё 3 48 минут назад
Зеленский рассказал о дне, когда Крым вернется на Украину
Фото: globallookpress.com
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
«Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, — это КПВВ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Он заявил, что «очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными», так как, по его словам, «это фактически витрина» Украины, которая «наглядно демонстрирует: Украина — это круто, безопасно, человечно».
«А мы точно знаем, что эти конструкции временные, потому что настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся на Украину и никаких границ между нами не будет!» — добавил президент.
Ранее сообщалось, что КПП Украины «Каланчак» и «Чонгар» возобновят работу 15 ноября.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
RT на русском: последние новости
На Украине правящая партия готовит инициативу об отмене призыва в армию На Украине правящая партия готовит инициативу об отмене призыва в армию На Украине произошёл пожар на военном складе На Украине произошёл пожар на военном складе В России отреагировали на требование Украиной оправданий в Гаагском суде В России отреагировали на требование Украиной оправданий в Гаагском суде
Комментарии20 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова
«Знает, но ей так удобно»: что известно о жене Соколова
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования
Богдана Титомира обвинили в попытке изнасилования 3
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете
ЧП в небе: россиянка устроила пьяный скандал в самолете 6
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление
Мужеложество в армии РФ: Минобороны сделало заявление 258
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного
Полицейский сломал ногу, избивая задержанного 43
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение