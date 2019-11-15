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В мире

Зеленского призвали перестать унижаться перед Путиным 

Lenta.ru 31 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить унижать себя и страну попытками встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, считают в партии «Европейская солидарность» (ЕС). Об этом сообщается на сайте политической силы.
«Потому что Путин просто издевается над ним, а это значит, что издевается над нами», — заявил депутат Верховной Рады от ЕС Алексей Гончаренко.
По его словам, накануне, 14 ноября Путин якобы выдвинул новое требование для начала переговоров лидеров России и Украины — согласование закона об особом статусе неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской области с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Политик считает, что неоднократное перенесение даты проведения встречи «нормандской четверки» является большой проблемой.
«При этом все новые и новые требования Путина: сначала "формула Штайнмайера", а на самом деле "формула Путина" затем разведение — Украина разводит войска. Это Путин просто так "разводит" Украину», — отметил Гончаренко.
Депутат уверен, что Зеленскому пора изменить позицию и начать выстраивать военный альянс с США.
Ранее 15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.
Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. Их в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.
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Комментарии22 
Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Владимир Путин , ЕС , Верховная Рада
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