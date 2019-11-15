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Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение 

Рамблер + ещё 2 42 минуты назад
Россия готова вернуть Украине корабли, задержанные в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, принято принципиальное решение вернуть Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» до саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. Сейчас стороны находятся на финальной стадии переговоров.
Источники сообщают, что передача судов пройдет не в порту, а в море. Корабли вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов. Они фигурируют в уголовном деле о нарушении государственной границы, возбужденной российской стороной после инцидента.
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. 24 моряка, находящиеся на судах, в сентябре 2019 года были возвращены на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , В мире , Керчь
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