Захват кораблей ВМС у Керчи: Россия приняла решение

Россия готова вернуть Украине корабли, задержанные в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, принято принципиальное решение вернуть Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» до саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря. Сейчас стороны находятся на финальной стадии переговоров.

Источники сообщают, что передача судов пройдет не в порту, а в море. Корабли вернут со штатным вооружением, но без боеприпасов. Они фигурируют в уголовном деле о нарушении государственной границы, возбужденной российской стороной после инцидента.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. 24 моряка, находящиеся на судах, в сентябре 2019 года были возвращены на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.