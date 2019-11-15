Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия готова отдать Украине корабли, задержанные в ноябре 2018-го в Керченском проливе, до саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника.

По данным издания, стороны находятся на финальной стадии переговоров и согласовывают время и место передачи трех судов. Киев получит малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Москва вернет Киеву корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов. Личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы останутся в России, так как эти вещи фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. Их в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.