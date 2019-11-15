Украинскую участницу «Мисс Вселенная» не пустили в США

Суббота должна представлять Украину на финальном этапе конкурса «Мисс Вселенная», который состоится в США 8 декабря.

По словам Филимоновой, Субботе назначили встречу на 12 ноября, но затем перенесли на 14-е из-за сбоя компьютерной системы. У нее были все необходимые документы, в том числе официальное письмо-подтверждение от комитета конкурса «Мисс Вселенная» и выписки из банка на двух языках.

Суббота прошла собеседование на английском и ответила на все вопросы сотрудника посольства США. Однако он сказал, что ее документы «подавали уже не впервые» и без объяснений выдал документ об отказе.

Филимонова подчеркнула, что предыдущие 13 участниц конкурса «Мисс Вселенная» от Украины без проблем получали визы и не имели проблем с законом на территории США.

Филимонова обратилась к послу США на Украине с просьбой вмешаться в ситуацию. По правилам оргкомитета, Суббота должна прибыть в США 27 ноября.