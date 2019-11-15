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Политика

Украинскую участницу «Мисс Вселенная» не пустили в США 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Украинскую участницу «Мисс Вселенная» не пустили в США
Фото: instagram.com/awwsaturday
США не дали визу победительнице конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анастасии Субботе. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава организационного комитета конкурса Анна Филимонова.
Суббота должна представлять Украину на финальном этапе конкурса «Мисс Вселенная», который состоится в США 8 декабря.
По словам Филимоновой, Субботе назначили встречу на 12 ноября, но затем перенесли на 14-е из-за сбоя компьютерной системы. У нее были все необходимые документы, в том числе официальное письмо-подтверждение от комитета конкурса «Мисс Вселенная» и выписки из банка на двух языках.
Суббота прошла собеседование на английском и ответила на все вопросы сотрудника посольства США. Однако он сказал, что ее документы «подавали уже не впервые» и без объяснений выдал документ об отказе.
Филимонова подчеркнула, что предыдущие 13 участниц конкурса «Мисс Вселенная» от Украины без проблем получали визы и не имели проблем с законом на территории США.
Филимонова обратилась к послу США на Украине с просьбой вмешаться в ситуацию. По правилам оргкомитета, Суббота должна прибыть в США 27 ноября.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году «Мисс Украину-2018» Веронику Дидусенко лишили титула. Дидусенко нарушила условия договора, не сообщив, что у нее есть ребенок. Из-за нее Украина могла потерять право на участие в «Мисс мира». По правилам, конкурсантки не должны быть замужем или разведены, также у них не должно быть детей.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Украина , Вероника Дидусенко , Анна Филимонова , США
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