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Зеленский сообщил, что долги по зарплатам шахтеров на Украине погашены 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Зеленский: задолженность по зарплате шахтерам погашена
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долги по зарплатам шахтеров погашены в полном объеме. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала главы государства.
"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена. Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислены 1 млрд гривен (более $40,8 млн долларов по текущему курсу)", — сообщил Зеленский. Он поблагодарил Минфин Украины, а также другие причастные ведомства, за то, что они "услышали и решили проблему".
Украинские шахтеры в Донбассе и на западе Украины нынешней осенью проводили акции протеста из-за долгов по зарплате и грозили забастовкой в масштабе страны. 31 октября Верховная рада приняла изменения в бюджет, выделив на угольную отрасль около $40,8 млн, однако этих денег оказалось недостаточно, и за две недели возникли новые долги перед шахтерами.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец заявил 13 ноября, что украинские шахтеры объявили о так называемом "национальном трудовом конфликте" с Министерством энергетики и защиты окружающей среды из-за долгов по зарплате.
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Теги:
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Михаил Волынец , Минэнерго , Минфин , Верховная Рада
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