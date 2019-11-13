Миллиардер Коломойский решил примирить Украину с Россией, чтобы найти 100 млрд долларов «на реформы»

Такие воззрения содержатся в интервью Игоря Коломойского, опубликованном в The New York Times. Газета отмечает, что бизнесмен, рассуждая о геополитике, не стеснялся в выражениях и сыпал ругательствами.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения, — сказал Коломойский, сравнивая Россию и Украину . — Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать".

По мнению миллиардера, в войне двух славянских народов заинтересован только Вашингтон. Вы, — Америка, — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", — сказал Коломойский, общаясь с американскими журналистами.

Бизнесмен подчеркнул, что у него нет особой любви к России. При этом он упомянул Голодомор в 1932-1933 годах, когда из-за коллективизации, по разным оценкам, умерло от голода от двух до семи миллионов украинцев.

В нецензурной форме Коломойский добавил, что Запад предал Украину, не предоставив достаточно финансовой помощи и не открыв для нее свои рынки. Вместо этого, по словам миллиардера, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

"Война против России до последнего украинца", — такой тезис Коломойский приписывает американцам.

По его мнению, восстановление связей с Россией необходимо для экономического выживания Украины, пишет «Украинская правда». А пролитая пророссийскими силами кровь и пережитые страдания украинцев вскоре забудутся. «Дайте ей (Украине) пять, 10 лет, и кровь будет забыта», — сказал Коломойский.

По его мнению, Украину все равно не примут ни в НАТО , ни в ЕС , зато Россия с радостью включит ее в новый Варшавский договор. А потому нет нужды тратить время на «пустые разговоры» с альянсом.

При этом Коломойский готов выстраивать взаимовыгодные отношения и с Вашингтоном, если он будет учитывать украинские интересы. Миллиардер заявил, что если бы был президентом Украины, то начал бы расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп

На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил милитаристской тирадой. «Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России. Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы», — пояснил миллиардер.

Как отмечают в The New York Times, высказывания Коломойского отражают его разочарование западной дипломатией и Международным валютным фондом (МВФ), который полагает, что президент Зеленский не позволит ему вернуть под свой контроль «ПриватБанк». МВФ также готов кредитовать Украину только при условии антикоррупционных реформ. А они могут задеть интересы многих влиятельных украинцев.

Коломойский считает, что в этой ситуации лучше искать поддержки и просить денег у Москвы. «Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня », — сказал он.

Бизнесмен уверен, что деньги, которые можно потратить на реформы, сыграют «магическую» роль в нормализации отношений. «Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — добавил он.

Коломойский подчеркнул, что намерен вернуть себе право собственности на «ПриватБанк» или получить компенсацию. Он заявил, что бывший президент Петр Порошенко , ответственный за национализацию банка, должен быть наказан. Для таких как он «должна быть возвращена смертная казнь».

При этом Коломойский отрицает, что имеет скрытое влияние на правительство Владимира Зеленского. Но предупредил, что он начинает верить в такой сложившийся образ и способен воплотить его в жизнь.

"Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, кукловодом, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы, — сказал Коломойский. — Я могу начать делать это по-настоящему".

Игорь Коломойский вернулся на Украину в середине мая — сразу после победы Владимира Зеленского на выборах президента. До этого бизнесмен два года жил в Швейцарии и Израиле. В Киеве он не появлялся из-за того, что являлся фигурантом ряда уголовных дел.

Президента Владимира Зеленского многие называют ставленником Коломойского. Однако миллиардер продвигает своих людей и на другие ответственные должности, писали «Известия».

Руководителем администрации президента стал бывший внештатный советник Коломойского Андрей Богдан . Он оказывал юридические услуги бизнесмену, когда тот был губернатором Днепропетровской области.

А в парламенте страны заседают несколько десятков депутатов, многие из которых работали в структурах Коломойского и лично ему преданы.

Как отмечает The Bell, интервью Коломойского опубликовано накануне возвращения миссии МВФ в Киев для обсуждения новой программы кредитования на 5 млрд долларов. В сентябре МВФ отказал в выделении этих средств, так как международных экспертов не устраивает ход структурных реформ на Украине, борьба с коррупцией и качество госуправления.