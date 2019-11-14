Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Противоречит": Путин о формуле Штайнмайера
"Противоречит": Путин о формуле Штайнмайера
Политика
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу
Происшествия
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Политика
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Шоу-бизнес

Власти Украины планируют отказаться от призыва в армию 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Украина решила отказаться от призыва в армию
Фото: EPA
Партия "Слуга народа" работает над законодательной инициативой, которая позволит поэтапно отменить обязательный призыв на военную службу на Украине. В будущем правительство планирует полностью перейти к профессиональной армии.
О планах правящей партии во вторник сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, сообщает ФАН со ссылкой на украинские СМИ.
По словам представителя правительства, полная отмена призыва будет зависеть от финансовых возможностей страны и наличии необходимого числа добровольцев. В настоящее время законодательная инициатива находится лишь на стадии расчетов.
"Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%", — пояснил Арахамия отметив, что таким способом количество призывников планируется сократить до 100%.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Газета.Ru: последние новости
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского В Раде рассказали о задержании супруга депутата партии Зеленского по запросу России В Раде рассказали о задержании супруга депутата партии Зеленского по запросу России
Комментарии2 
Теги:
Украина , Армия , В мире , Войска , Призыв в армию , Давид Арахамия , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Противоречит»: Путин о формуле Штайнмайера
«Противоречит»: Путин о формуле Штайнмайера 22
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу
Тараканы и еда в ведрах: пенсионеров отправили в больницу 64
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину 9
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае
Стало известно о планах Заворотнюк в Китае 2
Бузова захотела спеть на «Евровидении»
Бузова захотела спеть на «Евровидении» 11
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение