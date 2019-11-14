Украина решила отказаться от призыва в армию

Власти Украины планируют отказаться от призыва в армию

Партия "Слуга народа" работает над законодательной инициативой, которая позволит поэтапно отменить обязательный призыв на военную службу на Украине . В будущем правительство планирует полностью перейти к профессиональной армии.

О планах правящей партии во вторник сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия , сообщает ФАН со ссылкой на украинские СМИ.

По словам представителя правительства, полная отмена призыва будет зависеть от финансовых возможностей страны и наличии необходимого числа добровольцев. В настоящее время законодательная инициатива находится лишь на стадии расчетов.