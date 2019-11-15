Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
Общество
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке
Происшествия

Украина решила отказаться от призыва в армию 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Украина решила отказаться от призыва в армию
Фото: EPA
Парламентская фракция правящей партии «Слуга народа» работает над инициативой о поэтапной отмене призыва на Украине и переходе к профессиональной армии. Об этом со ссылкой на главу фракции в Верховной раде Давида Арахамию сообщает «Укринформ».
«Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. Таким пошаговым путем можно дойти до 100%», — пояснил Арахамия.
Он также заявил, что сейчас работа над законопроектом находится «на стадии концепта и расчетов».
«Рамблер» писал, что ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал врагом своей страны Россию.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Украина , Армия , В мире , Войска , Призыв в армию , Давид Арахамия , Верховная Рада , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты 2
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете 4
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 4
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве 1
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение