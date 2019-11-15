Украина решила отказаться от призыва в армию

«Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. Таким пошаговым путем можно дойти до 100%», — пояснил Арахамия.

Он также заявил, что сейчас работа над законопроектом находится «на стадии концепта и расчетов».

«Рамблер» писал, что ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал врагом своей страны Россию.