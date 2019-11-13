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Аграрии принесли под Раду гроб со свиньей, протестуя против продажи сельхозземель 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Мертвую свинью в гробу принесли к зданию Рады
Фото: Facebook/ Газета.Ru
Сотни аграриев второй день пикетируют здание Верховной рады, которая в среду приступила к рассмотрению законопроектов о снятии моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения. Как символ грядущих последствий такого шага протестующие устроили символические похороны украинского сельского хозяйства, установив на площади у входа в парламента гроб со свиньей, передает с места события корреспондент ТАСС
"Символически "похороны" отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого рынка земли", — заявили представители Всеукраинского аграрного совета, организовавшего акцию.
Кроме того протестующие подогнали к зданию Рады несколько тракторов, на которых также закреплены плакаты с требованием не допустить "распродажи украинской земли".
Тем не менее акция в целом проходит спокойно. Но меры безопасности в центре Киева сегодня усилены.
Предложенный властью обновленный законопроект предусматривает запрет иностранцам покупать землю до 2024 года, при этом исключение делают для зарегистрированных на Украине иностранных компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают на украинском рынке. Им можно покупать землю с 1 октября 2020 года на равных условиях с украинскими компаниями.
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Теги:
Украина , В мире , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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